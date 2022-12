Αθλητικά

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Με Κούεν... φρένο στον “Δικέφαλο”

Ο Ατρόμητος σταμάτησε το νικηφόρο σερί του "Δικέφαλου" και τον υποχρέωσε σε ισοπαλία μετά από τέσσερα διαδοχικά τρίποντα.

Μοιράστηκαν τις εντυπώσεις, έχοντας από ένα ημίχρονο ο καθένας και πήραν από ένα βαθμό απόψε στο Περιστέρι, για τη 15η αγωνιστική της Super League, ο Ατρόμητος και ο ΠΑΟΚ. Το τελευταίο διαιτητικό σφύριγμα ανέδειξε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 1-1, σκορ που διαμορφώθηκε με τα γκολ που πέτυχαν ο Νέλσον Ολιβέιρα, για τους Θεσσαλονικείς, στο 26’ και ο Αντρέας Κούεν, για τους γηπεδούχους, στο 72’.

Η ισοπαλία σταμάτησε το σερί των τεσσάρων συνεχών νικών που είχε ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα (σ.σ. με ΠΑΣ Γιάννινα, Ιωνικό, Βόλο, Παναιτωλικό) και προέκυψε για τον Ατρόμητο μετά την, εκτός έδρας, νίκη που κατακτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, για τη 14η αγωνιστική, επί του ΟΦΗ.

Με καλύτερα πατήματα ήταν στον αγωνιστικό χώρο, μετά το 20λεπτο, ο ΠΑΟΚ, και τον Κωνσταντέλια να «ζωγραφίζει» ποικιλοτρόπως για λογαριασμό του. Γεγονός που του έδωσε το προβάδισμα στο σκορ στο 26’. Ηταν η φάση που ο 19χρονος Ελληνας μέσος βρήκε, με κάθετη πάσα, τον Ολιβέιρα και ο τελευταίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, με το γκολ να πιστοποιείται για τους «ασπρόμαυρους» με τη βοήθεια του VAR.

Στο 34’ ο Σοάρες, έχοντας τροφοδοτηθεί από τον Κωνσταντέλια, σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι και τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Κωνσταντέλιας από δημιουργός έγινε εκτελεστής, το σουτ που «έπιασε», όμως, από το ύψος της μεγάλης περιοχής, εξουδετέρωσε ο Γιαννιώτης.

Στο 45’ ο Ατρόμητος απείλησε με τον Φριντζόνσον, ο Κοτάρσκι ήταν σε ετοιμότητα και αποσόβησε τον κίνδυνο για την εστία του.

Ενεργητικότερος στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης ήταν ο Ατρόμητος, δεδομένο που, με επιμονή, τον οδήγησε στην ισοφάριση στο 72’. Ο Ροτάριου σημάδεψε , με σέντρα, τον Κούεν και ο τελευταίος, με εκπληκτική κεφαλιά, παραβίασε την εστία του Κοτάρσκι. Γκολ το οποίο, όπως συνέβη και το τέρμα του ΠΑΟΚ, κατακυρώθηκε με την υπόδειξη του VAR.

Διαιτητής: Αριστομένης Κουτσιαύτης (Αρτας)

Κίτρινες: Οικονομίδης, Φριντζόνσον, Γιαννιώτης, Χατζηισαΐας/Κουλιεράκης, Τόμας

Κόκκινες:

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόλμαν): Γιαννιώτης, Κεσχρίντα, Στρούγγης, Χατζηισαΐας, Ντε Μποκ, Έρλινγκμαρκ, Οικονομίδης (65’ Κούεν), Φριντζόνσον, Ροτάριου (85’ Τζοβάρας), Κιάρτανσον (66’ Τζαβίδας), Ρομπάιγ (65’ Κλωναρίδης)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια (76’ Λύρατζης), Ίνγκασον, Κουλιεράκης, Σοάρες, Αουγκούστο, Σβαμπ (85’ Ντάντας), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Νάρεϊ (84’ Μουργκ), Ολιβέιρα (76’ Τόμας)

