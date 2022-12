Οικονομία

ΦΠΑ στα τρόφιμα: Κόντρα Κυβέρνησης - ΣΥΡΙΖΑ

Η συζήτηση άνοιξε εκ νέου μετά την είδηση ότι η Ισπανία μειώνει το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Τι υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η Ισπανία μεταχειρίζεται μια σειρά από εργαλεία προκειμένου να τιθασεύσει τον πληθωρισμό και να πετύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, οι επιδόσεις της χώρας μας είναι καλύτερες από τις επιδόσεις της Ισπανίας», τόνισε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

«Η ανεργία στην Ελλάδα έχει πέσει με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς απ' ό,τι στην Ισπανία. Οι ρυθμοί ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτεροι απ' ό,τι στην Ισπανία. Η μείωση του χρέους στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στην Ισπανία. Σε βασικά οικονομικά μεγέθη η κεντροδεξιά κυβέρνηση της Ελλάδας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει πετύχει πολύ καλύτερες επιδόσεις για την πατρίδα και για την ελληνική κοινωνία από τη σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας» πρόσθεσε.

Ο κ. Οικονόμου επισήμανε ότι η Ισπανία έχει μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια από εμάς. «Με απλά λόγια, τα 3,5 δισ. που θα έλειπαν από την Ελλάδα αν εφαρμόζαμε αυτού του είδους τα μέτρα, θα μας έβαζαν σε περιπέτειες σαν κι αυτές που ζήσαμε στο παρελθόν. Κανείς δεν έχει υποδείξει από πού θα αναπληρωνόταν αυτό το κενό. Θα βάζαμε καινούργιους φόρους; Θα αυξάναμε ξανά τον ΕΝΦΙΑ; Θα ξαναμπαίναμε σε μια λογική και συζήτηση της προηγούμενης τετραετίας;» είπε.

Επίσης ανέφερε ότι το πρώτο ζήτημα, ήταν ότι ο δημοσιονομικός χώρος θα έπρεπε από κάπου να καλυφθεί και αυτό θα σήμαινε, ενδεχομένως, παραπάνω φόρους και επιβαρύνσεις για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. «Κάτι που στη δική μας την πολιτική είναι εκτός ατζέντας, κάτι που κανείς στην ελληνική κοινωνία δεν θέλει να ξαναθυμηθεί» υπογράμμισε.

Επιπλέον σημείωσε ότι υπάρχουν ισχυρές αμφιβολίες κατά πόσο θα απέδιδαν αυτού του είδους τα μέτρα, στο να περάσει αυτή η μείωση του ΦΠΑ στην τσέπη του Έλληνα καταναλωτή.

«Με μια σειρά από μέτρα και παρεμβάσεις, η ελληνική κυβέρνηση, χωρίς να δημιουργεί επιπλέον βάρη στον κρατικό προϋπολογισμό -αυτό είναι μια απάντηση σε όσους μας κατηγορούν ή ανησυχούν μήπως τα επιδόματα επιβαρύνουν την οικονομία συνολικότερα και μας βάλουν σε περιπέτειες- έρχεται και δίνει μέρισμα στην ελληνική κοινωνία για να στηρίξει τους πλέον ευάλωτους» είπε και συμπλήρωσε: «έχουμε αποδείξει ότι δεν μετράμε τον πολιτικό χρόνο ανάλογα με το πόσο μακριά είμαστε στις εκλογές. Τον μετράμε ανάλογα με το πώς πρέπει να σταθούμε στο πλευρό των ανθρώπων».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δεν θα υπάρχει κατηγορία συνταξιούχων που δεν θα δει, έστω και μια μικρή σύνταξη. «Η πραγματικότητα είναι, ότι για πρώτη φορά ύστερα από δέκα και πλέον χρόνια πολύ μεγάλο κομμάτι των συνταξιούχων θα δει ουσιαστική, θετική διαφορά στο εισόδημά του. Και αν σε αυτή τη διαφορά έρθουμε και προσθέσουμε μια σειρά από μειώσεις φόρων όλο το προηγούμενο διάστημα και μια σειρά πολιτικών ενίσχυσης, αντιλαμβάνεται κανείς ότι με την πολιτική της η κυβέρνηση, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, δεν άφησε καμία κοινωνική και εισοδηματική ομάδα έξω από αυτή τη στήριξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα» είπε.

Για την ανάληψη καθηκόντων εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ από την κυρία Τσαπανίδου αφού ευχήθηκε καλή επιτυχία στον κ. Ηλιόπουλο στο καινούργιο του εγχείρημα ανέφερε «εκείνο, όμως, που κυρίως μετράει και από το οποίο περιμένουν να μας κρίνουν οι πολίτες είναι οι προτάσεις, οι πολιτικές. Είναι γενικώς οι συντεταγμένες μας στο πολιτικό σκηνικό. Ελπίζω αυτό να σηματοδοτήσει και μία επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ στο να στραφεί σε κάποια πράγματα τα οποία να αφορούν πιο πολύ την κοινωνία και να έχουμε μία αντιπαράθεση που να εδράζεται σε πραγματικά γεγονότα».

Για τις εκλογές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε ότι μετά την Άνοιξη είναι πιθανόν να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. «Είχαμε πει ότι οι εκλογές θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο τέλος της τετραετίας και παραμένουμε συνεπείς σε αυτό. Είμαστε απολύτως ειλικρινείς και καθαροί με την ελληνική κοινωνία. Θα επιδιώξουμε στο πλαίσιο της ενισχυμένης αναλογικής, που είναι λογικό να προκύψει αυτοδύναμη Κυβέρνηση, μία καθαρή εντολή για να σχηματίσουμε μία Κυβέρνηση σαν και αυτή που κράτησε την Ελλάδα όρθια αυτά τα 3-3,5 πολύ δύσκολα χρόνια» είπε.

ΣΥΡΙΖΑ: Για να μην βάλει σε περιπέτεια τα υπερκέρδη λίγων ο Μητσοτάκης αρνείται τη μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Γιάννη Οικονόμου σχετικά με το ΦΠΑ στα τρόφιμα ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του αναφέρει:

«Ο κ. Οικονόμου προσπαθεί να πείσει πως η οικονομία θα μπει σε περιπέτειες αν μειώσει το ΦΠΑ στα τρόφιμα, όπως κάνουν μία σειρά από χώρες για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια με τελευταία την Ισπανία, αλλά δεν θα μπει σε περιπέτειες από το γαλάζιο πλιάτσικο με 8,5 δις. απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς και φίλους της ΝΔ. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αδυνατεί να κατανοήσει την περιπέτεια επιβίωσης χιλιάδων νοικοκυριών και επιχειρήσεων που δεν βγάζουν πλέον ούτε το μισό μήνα με το εισόδημά τους. Το μόνο που κάνει είναι να αφήνει ανεξέλεγκτη εδώ και ενάμισι χρόνο την αισχροκέρδεια και να την επιδοτεί κιόλας με τα χρήματα των φορολογουμένων από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ. Αν λοιπόν ψάχνει πόρους η κυβέρνηση Μητσοτάκη για να χρηματοδοτήσει τη μείωση του ΦΠΑ την ώρα που έρχονται νέες ανατιμήσεις ως και 20% στην αγορά, δεν έχει παρά να φορολογήσει τα πραγματικά υπερκέρδη δισεκατομμυρίων των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, των διυλιστηρίων και των τραπεζών. Δεν θα το κάνει όμως, γιατί η πολιτική της είναι άδικη, υπέρ των λίγων και ισχυρών και σε βάρος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Μόνη λύση είναι η πολιτική αλλαγή και η προοδευτική κυβέρνηση για δικαιοσύνη παντού».

