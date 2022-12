Αθλητικά

Euroleague: “Τρένο” η Μπασκόνια… πάτησε και την Ρεάλ

Οι Βάσκοι πέτυχαν την έκτη συνεχόμενη νίκη τους και σκαρφάλωσαν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η Μπασκόνια είναι σε δαιμονιώδη φόρμα και το επιβεβαιώνει απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Οι Βάσκοι νίκησαν και τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-86 στον ισπανικό «εμφύλιο» και ντέρμπι κορυφής της 16ης αγωνιστικής της Euroleague, έφτασαν στην 6η σερί νίκη τους στη διοργάνωση και πάτησαν στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 11-5. Στο 10-6 «έπεσε» η Ρεάλ, που προσπάθησε να «επιστρέψει» από το -16, αλλά δεν βρήκε απαντήσεις απέναντι στους εκπληκτικούς Χάουαρντ και Γκεντράιτις.

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 59-43, 73-69, 92-86

Η Ρεάλ ξεκίνησε καλά στο πρώτο δεκάλεπτο και με αιχμές του δόρατος τους Ταβάρες και Ντεκ συντήρησε για ώρα ένα μικρό προβάδισμα. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ωστόσο, πήραν... φωτιά οι επιθετικές «μηχανές» της Μπασκόνια (35 πόντοι στην επίθεση), με τον Χάουαρντ να οργιάζει από τα 6,75μ. (5/7 τριπ.) και τους Βάσκους να κλείνουν το ημίχρονο με το +16.

Η Ρεάλ προσπάθησε να «γυρίσει» τα δεδομένα του αγώνα και με τους Γουίλιαμς-Γκοες και Ντεκ μείωσε στο καλάθι (73-71), όμως στο τέλος η Μπασκόνια βρήκε τις λύσεις από τα μεγάλα καλάθια του Χάουαρντ και του Γκεντράιτις, παίρνοντας το ροζ φύλλο αγώνα. Στους 28 πόντους (6/11 τρίπ.) σταμάτησε ο Χάουαρντ, ενώ ο Γκεντράιτις πέτυχε άλλους 21 (3/6 τρίπ.).

