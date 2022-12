Πολιτική

Έβρος - Φλώρος: Μεγαλύτερη εγρήγορση και διαρκής επαγρύπνηση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ από παραμεθόριες μονάδες του Έβρου, όπου συνάντησε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022 και με την ευκαιρία της εορτής των Χριστουγέννων και του ερχομού του Νέου Έτους, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ολοκλήρωσε στον Έβρο και στην Ροδόπη την τριήμερη επίσκεψή του σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων για ανταλλαγή ευχών με το προσωπικό.

Συγκεκριμένα και συνοδευόμενος από τον Διοικητή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ Αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη και τον Διοικητή του Δ΄ Σώματος Στρατού Αντιστράτηγο Ιωάννη Τσιόπλο, αντάλλαξε ευχές:

Στην Γέφυρα Κήπων του Έβρου, με το προσωπικό του Επιτηρητικού Φυλακίου του, καθώς και μέσω τηλεδιάσκεψης με το προσωπικό που εκτελούσε περιπολία στο Προγεφύρωμα Πετάλου.

με το προσωπικό του Επιτηρητικού Φυλακίου του, καθώς και μέσω τηλεδιάσκεψης με το προσωπικό που εκτελούσε περιπολία στο Προγεφύρωμα Πετάλου. Στις Πλαγιές, με το προσωπικό του Επιτηρητικού Φυλακίου «ΣΤΡΤΗ (ΠΒ) ΚΟΝΤΣΑΛΑΚΗ Γ.», καθώς και μέσω τηλεδιάσκεψης με το προσωπικό που εκτελούσε περιπολία στο «Τόξο Λαγυνών».

καθώς και μέσω τηλεδιάσκεψης με το προσωπικό που εκτελούσε περιπολία στο Στον Μαύρο Όγκο, με το προσωπικό του Επιτηρητικού Φυλακίου του, καθώς και μέσω τηλεδιάσκεψης με το προσωπικό που εκτελούσε περιπολία στην περιοχή του Αμορίου.

με το προσωπικό του Επιτηρητικού Φυλακίου του, καθώς και μέσω τηλεδιάσκεψης με το προσωπικό που εκτελούσε περιπολία στην περιοχή του Αμορίου. Στο Διδυμότειχο, με τον Διοικητή και το προσωπικό της XVI Mηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού.

Στις Καστανιές , με το προσωπικό του Επιτηρητικού Φυλακίου 1, της FRONTEX, της Συνοριοφυλακής, καθώς και μέσω τηλεδιάσκεψης με το προσωπικό που εκτελούσε περιπολία στην «Πράσινη Πόρτα».

, με το προσωπικό του Επιτηρητικού Φυλακίου 1, της FRONTEX, της Συνοριοφυλακής, καθώς και μέσω τηλεδιάσκεψης με το προσωπικό που εκτελούσε περιπολία στην «Πράσινη Πόρτα». Στην Νέα Σάντα Ροδόπης, με τον Διοικητή και το προσωπικό του 1ου Λόχου Βάσεως Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Ειδικών Δυνάμεων (1ος Λ/ΒΕΚΕΕΔ).

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ κατά την επίσκεψή του και απευθυνόμενος στο σύνολο του προσωπικού, ευχήθηκε σε όλους Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά με υγεία και προσωπική, επαγγελματική πρόοδο σε αυτούς και τις οικογένειές τους, τόνισε ότι θα πρέπει να νιώθουν όλοι υπερήφανοι που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή στις Μονάδες του Έβρου, και εξήρε το αίσθημα ευθύνης, τον επαγγελματισμό και το υψηλό ηθικό τους.

Τέλος και αναφερόμενος στις προκλήσεις και στις απειλές που αντιμετώπισαν οι Ένοπλες Δυνάμεις κατά τα προηγούμενα έτη και ειδικά τον Μάρτιο του 2020 στον Έβρο, επισήμανε ότι απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη εγρήγορση και διαρκής επαγρύπνηση, εκφράζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του στην μαχητική και αποτρεπτική ικανότητα του προσωπικού και των μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων.?





Ειδήσεις σήμερα:

Γερολιμένας: Σεισμός αισθητός σε Λακωνία και Μεσσηνία

Κηδεία Πελέ: Πότε και που θα γίνει

Γκύζη - Φωτιά: Απανθρακώθηκε ένοικος σε διαμέρισμα πολυκατοικίας