Πέθανε η Βίβιαν Γουέστγουντ

Είχε συνδέσει το όνομά της με την πανκ σκηνή και έγινε ένα από τα πιο λαμπερά αστέρια της βρετανικής μόδας.



Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών η βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας Βίβιαν Γουέστγουντ, όπως έγινε γνωστό από εκπρόσωπό της μέσω Twitter χθες Πέμπτη.

«Η Βίβιαν Γουέστγουντ πέθανε σήμερα, εν ειρήνη και περιστοιχισμένη από μέλη της οικογένειάς της στο Κλάφαμ του νότιου Λονδίνου. Ο κόσμος χρειάζεται ανθρώπους σαν την Βίβιαν για μια αλλαγή προς το καλύτερο», αναφέρει η ανάρτηση.

Συνέδεσε το όνομά της με την πανκ σκηνή στη δεκαετία του 1970 και έγινε ένα από τα πιο λαμπερά αστέρια της βρετανικής μόδας. Μέσα από τις κολεξιόν της φρόντιζε να περνά πολιτικά μηνύματα (όπως π.χ. την ανάληψη δράσης για την κλιματική αλλαγή ή την υποστήριξή της στον ιδρυτή του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ).

Παρωδώντας τη Μάργκαρετ Θάτσερ πόζαρε για το εξώφυλλο του περιοδικού Tatler το 1989, ενώ οδήγησε ένα λευκό άρμα μάχης κοντά στην εξοχική κατοικία του μετέπειτα πρωθυπουργού της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αμφιλεγόμενη μέθοδο της υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking) για την εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Το 1992 η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ της απένειμε το παράσημο του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η Βίβιαν Γουέστγουντ δεν έχασε την ευκαιρία να προκαλέσει, αφού αποκάλυψε στον φωτογραφικό φακό ότι δεν φορούσε εσώρουχο.

«Ο μόνος λόγος που ασχολούμαι με τη μόδα είναι για να καταστρέφω τη λέξη “υπακοή”», είχε δηλώσει η σχεδιάστρια με το επαναστατικό πνεύμα σε βιογραφία της το 2014. «Τίποτα δεν μου φαίνεται ενδιαφέρον, αν δεν έχει αυτό το στοιχείο», συμπλήρωσε.

Ήταν υπεύθυνη για τις ενδυματολογικές επιλογές των μελών του συγκροτήματος Sex Pistols, που καθόρισε την πανκ ροκ σκηνή στο Λονδίνο τη δεκαετία του 1970. Ο σύντροφός της Μάλκολμ Μακλάρεν ήταν μάνατζερ του δημοφιλούς συγκροτήματος.

«Δεν υπήρχε πανκ πριν από εμένα και τον Μάλκολμ», είχε υποστηρίξει η Γουέστγουντ στη βιογραφία της.

Η Βίβιαν Ίζαμπελ Σουάιρ γεννήθηκε στις 8 Απριλίου 1941 στο Γκλόσοπ της Αγγλίας. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ζούσε για πολλά χρόνια σε ένα μικρό διαμέρισμα στο νότιο Λονδίνο, ενώ χρησιμοποιούσε ποδήλατο για τις μετακινήσεις της.

Έμαθε αργυροχοΐα και κατασκευή κοσμημάτων προτού αλλάξει κατεύθυνση και γίνει δασκάλα σε δημοτικό σχολείο.

Από τον πρώτο γάμο της, με τον Ντέρεκ Γουέστγουντ, απέκτησε έναν γιο. Ο Μπέντζαμιν Γουέστγουντ γεννήθηκε το 1963 και το ζευγάρι χώρισε τρία χρόνια αργότερα.

Η Βίβιαν Γουέστγουντ πωλούσε κοσμήματα στο Λονδίνο, όταν γνώρισε τον φοιτητή Μάλκολμ Μακλάρεν, ο οποίος έγινε συνοδοιπόρος της τόσο στην προσωπική όσο και την επαγγελματική ζωή. Απέκτησαν έναν γιο, τον Τζο Κόρε, μετέπειτα συνιδρυτή της φίρμας εσωρούχων Agent Provocateur. Το ζευγάρι χώρισε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και η Γουέστγουντ άρχισε σιγά-σιγά να χαράζει το δικό της μονοπάτι στον χώρο της μόδας.

Γνώρισε στη Βιέννη τον δεύτερο σύζυγό της, τον Αντρέας Κροντάλερ, και παντρεύτηκαν το 1993.

Η Γουέστγουντ εκμεταλλεύτηκε τη φήμη της για να υπερασπιστεί ζητήματα όπως ο πυρηνικός αφοπλισμός και να εκφράσει τη διαμαρτυρία της για τους αντιτρομοκρατικούς νόμους και τις πολιτικές που πλήττουν τους φτωχούς. «Πάντα είχα πολιτική ατζέντα», είχε δηλώσει στο περιοδικό μόδας L’Officiel το 2018.

