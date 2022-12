Κόσμος

Καμπότζη: Τραγικός απολογισμός από την φωτιά σε ξενοδοχείο - καζίνο (εικόνες)

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την τεράστια φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο - καζίνο.

Η πυρκαγιά που σημειώθηκε τη νύκτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε ξενοδοχείο και καζίνο στην Καμπότζη στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 25 ανθρώπους, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

«Και άλλα πτώματα βρέθηκαν σήμερα το πρωί. Το σύνολο είναι πλέον τουλάχιστον 25 νεκροί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σεκ Σοχόμ, αξιωματούχος της διοίκησης της επαρχίας Μπαντεάι Μιν Σέι. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 19 νεκρούς.

Η πυρκαγιά είχε ξεσπάει την Τετάρτη γύρω στις 23:30 (τοπική ώρα, 18:30 ώρα Ελλάδας) στο Grand Diamond City, στην πόλη Παοϊπέτ της Καμπότζης. Από τα καμένα κτήρια δεν απομένουν παρά τα θεμέλια και τμήματα από τις προσόψεις τους.

Το Grand Diamond City βρίσκεται περίπου 200 μέτρα από το συνοριακό φυλάκιο, πάνω στον δρόμο που συνδέει την Μπανγκόκ με τη Σιέμ Ρίεπ, τουριστικό προορισμό γνωστό για τους ναούς του Ανγκόρ, σε μικρή απόσταση.

Τους τελευταίους μήνες, έχουν εκδηλωθεί αρκετές πυρκαγιές σε νυχτερινά κέντρα, που αποδόθηκαν κυρίως στο γεγονός ότι δεν τηρούνταν καν οι στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας, σε χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας.

Τον Αύγουστο, πυρκαγιά σε ντισκοτέκ κοντά στην Πατάγια της Ταϊλάνδης στοίχισε τη ζωή σε 26 ανθρώπους, κυρίως νέους που είχαν πάει να γιορτάσουν.

Τον Σεπτέμβριο, 32 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε καραόκι μπαρ σε προάστιο της πόλης Χο Τσι Μινχ του Βιετνάμ.

