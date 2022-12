Υγεία - Περιβάλλον

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Rapid test δωρεάν μόνο σε 1 σημείο σε όλη την Ελλάδα

Ποιες ώρες και σε ποιο σημείο θα βρίσκεται κινητή μονάδα, για την διενέργεια ελέγχων ανίχνευσης κρουσμάτων κορονοϊού.

Aπό τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκε το μοναδικό σημείο σε όλη την Ελλάδα, καθώς και οι ώρες κατά τις οποίες θα βρίσκονται σε αυτό, το κινητό κλιμάκιο του Οργανισμού, το Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2022, για την διενέργεια rapid test προς ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού.

Αναλυτικά οι ώρες και το ακριβές σημείο:

Ευρυτανία, Έναντι ΚΑΠΗ Καρπενησίου, 09:00-15:00

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις – αλλαγές στο σημείο και στο ωράριο των μαζικών δειγματοληψιών.