“Το Πρωινό” - Μενιδιάτης: 25άρηδες μου ζητούν να πω τραγούδια του πατέρα μου, όμως εγώ... (βίντεο)

Τι είπε για την άρνηση του να ερμηνεύει τις επιτυχίες του Μιχάλη Μενιδιάτη, αλλά και για τα τρία παιδιά του ο δημοφιλής καλλιτέχνης, πριν τραγουδήσει για τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

Σε άκρως πρωτοχρονιάτικο κλίμα, η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 αποχαιρέτισε το 2022, με τον Γιώργο Λιάγκα και την υπόλοιπη ομάδα της εκπομπής να γιορτάζουν, ενώ η διάθεση και το κέφι «χτύπησαν κόκκινο».

Την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου, η αγαπημένη καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 μας κράτησε ξεχωριστή συντροφιά με εκλεκτούς καλεσμένους, τραγούδια, χορό, γαστρονομικές προτάσεις, αστρολογικές προβλέψεις, αλλά και πολλές αποκλειστικές συνεντεύξεις.





Ο Γιώργος Λιάγκας και η ομάδα του έστησαν στο πλατό της εκπομπής ένα μεγάλο γλέντι, με την ορχήστρα και τα τραγούδια του μοναδικού Χρήστου Μενιδιάτη.

Πριν χαρίσει ξεχωριστές στιγμές στους τηλεθεατές με τα τραγούδια του, ο Χρήστος Μενιδιάτης μίλησε με τον Γιώργο Λιάγκα για την οικογένεια του, τα τρία παιδιά του, τα πιο ευτυχισμένα Χριστούγεννα της ζωής του ως παιδί, την πρώτη φορά που ο Μιχάλης Μενιδιάτης δεν εμφανίστηκε σε πίστα και ήταν στο σπίτι με την οικογένεια του.

Ακόμη, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Λιάγκα για την απόφαση του να μην ερμηνεύει τα τραγούδια του πατέρα του, με τον Χρήστο Μενιδιάτη να λέει ότι έκπληκτος ακούει στις εμφανίσεις του 25άρηδες θαμώνες να του ζητούν να ακούσουν από εκείνον ορισμένες από τις μεγάλες επιτυχίες του Μιχάλη Μενιδιάτη.

