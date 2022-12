Πολιτική

Ανδρουλάκης: τολμηρές αποφάσεις που θα κατανέμουν δικαιότερα τα βάρη της κρίσης

Τι ανέφερε στο μήνυμά του για τον νέο χρόνο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Το 2022 φεύγει και ο νέος χρόνος μπαίνει σε λίγες ώρες έτσι οι πολιτικοί αρχηγοί, στέλνουν τα δικά τους μηνύματα εν όψει της αλλαγής του χρόνου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε το δικό΄του πρωτοχρονιάτικο μήνυμα:

"Την περασμένη χρονιά ο πόλεμος επέστρεψε ξανά στην Ευρώπη με την παράνομη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία αφήνοντας πίσω χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια πρόσφυγες.

Την ίδια στιγμή, ο αναθεωρητισμός ενισχύεται και στη γειτονιά μας, όπως αποδεικνύουν οι συνεχείς παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας. Γι’ αυτό οφείλουμε με ομοψυχία και αποφασιστικότητα να υπερασπιζόμαστε διαχρονικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

H χώρα μας από το 2010 βιώνει ένα συνεχές κρίσεων.

Οι ανισότητες αυξήθηκαν ενώ σχεδόν μισό εκατομμύριο νέοι άνθρωποι αναζήτησαν στο εξωτερικό μια καλύτερη ζωή.

Η μόνη ρεαλιστική και αναγκαία πολιτική επιλογή είναι η στήριξη της κοινωνίας με τολμηρές αποφάσεις, που θα κατανέμουν με δικαιότερο τρόπο τα βάρη της κρίσης και με ολοκληρωμένες πολιτικές να διασφαλίζεται ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και προοπτική για όλους τους Έλληνες.

Έχουμε χρέος να αντιστρέψουμε αυτό το αρνητικό σπιράλ, το οποίο υποθηκεύει το μέλλον της χώρας.

Γι’ αυτό χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο θα δημιουργεί πολλές και καλές θέσεις εργασίας, και θα θέτει τις βάσεις για μία ανθεκτική οικονομία και μια δίκαιη κοινωνία.

Η πατρίδα μας πληρώνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ακριβά τον λαϊκισμό και τον ελιτισμό. Τον διχασμό και την τοξικότητα.

Έχει έρθει η ώρα να ξεπεράσουμε αυτούς, που δεν ξέρουν να χτίζουν γέφυρες αλλά μόνο να γκρεμίζουν, για να ανατείλει μια εποχή γόνιμου πολιτικού διαλόγου, που θα απαντά στα πραγματικά κοινωνικά ζητήματα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και όχι στις κάλπες . Που θα υπηρετεί τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, τη λογοδοσία, την ανεξαρτησία των θεσμών, την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια.

Στην αυγή του 2023 είμαστε αποφασισμένοι να αναγεννήσουμε τις ελπίδες της νέας γενιάς για ένα καλύτερο, πιο δίκαιο και πιο δημιουργικό μέλλον.

Να έρθουμε σε πλήρη ρήξη με πελατειακές νοοτροπίες και συμπεριφορές, που οδηγούν στη στασιμότητα και στην παρακμή και να αναδείξουμε ένα νέο πολιτικό ήθος και αξίες, που οικοδομούν μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό.

Εύχομαι η νέα χρόνια να φέρει υγεία και ευημερία σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες."