Υγεία - Περιβάλλον

Μηταράκης: έκλεισε η δομή καραντίνας μεταναστών στη Χίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Ήταν μια ρεαλιστική λύση για την πανδημία" αναφέρει μεταξύ άλλων ο Νότης Μηταράκης.

Στο οριστικό κλείσιμο της δομής καραντίνας αιτούντων άσυλο της Χίου προχώρησε σήμερα το πρωί το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, παρουσία του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, του δημάρχου Χίου, Σταμάτη Κάρμαντζη και του διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ, Παναγιώτη Κιμουρτζή.

«Σήμερα, δύο χρόνια μετά την έξαρση της πανδημίας του Covid-19, κλείνουμε τη δομή καραντίνας αιτούντων άσυλο στη Λευκωνιά. Με τη δημιουργία της, την απομόνωση και την εξειδικευμένη υγειονομική φροντίδα των νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών, αντιμετωπίσαμε την διάδοση και εξάπλωση του κορονοϊού, δίχως να δημιουργηθεί συμφόρηση περιστατικών covid-19 στο Γενικό Νοσοκομείου Χίου, σε μία πολύ κρίσιμη περίοδο. Η λειτουργία της δομής καραντίνας ήταν μια ρεαλιστική λύση, στην εποχή της πανδημίας, μια ρεαλιστική λύση απέναντι σε ανεδαφικές προτάσεις που κάποιοι υποστήριξαν. Επίσης, όπως αποδείχθηκε, δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα ούτε στην περιοχή του Καρφά, όπως υποστήριζαν διάφοροι τότε, αλλά ούτε στο νησί γενικότερα», δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Η δομή, η οποία δημιουργήθηκε κατά την έξαρση της πανδημίας του covid-19 για να εξυπηρετήσει τις έκτακτες υγειονομικές ανάγκες του νησιού, αναφορικά με τους μετανάστες και πρόσφυγες που έφταναν στο νησί την περίοδο εκείνη αποτέλεσε, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο «δίχτυ προστασίας για την τοπική κοινωνία της Χίου». «Ο κύκλος λειτουργίας της σήμερα ολοκληρώθηκε, καθώς, αντιμετωπίστηκαν οι έκτακτες ανάγκες που είχαν προκύψει, δίχως να επηρεάσουν τις υγειονομικές συνθήκες του νησιού», καταλήγει η ανακοίνωση.