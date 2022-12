Πολιτική

Σακελλαροπούλου: η ευημερία μας προϋποθέτει την εγγύηση των δικαιωμάτων μας

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αναφέρθηκε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά της, μεταξύ άλλων και στις κρίσεις που αντεπεξήλθε η χώρα μας.

«Οι αλλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων ετών μας δοκίμασαν και μας δίδαξαν ότι η ενότητα και η συνοχή μας συναρτώνται με την αλληλεγγύη και τη βαθιά επίγνωση ότι πέρα από άτομα είμαστε και μέλη του κοινωνικού συνόλου», τονίζει στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Αναφέρεται ιδιαίτερα στις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης και στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος «αναδιατάσσει τις γεωπολιτικές ισορροπίες», ενώ υπογραμμίζει πως σε ένα ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον «η χώρα μας αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο»

Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας έχει ως εξής:

«Το 2022 ήταν μια ακόμη χρονιά στην αλληλουχία των κρίσεων που χαρακτηρίζουν την εποχή μας. Η πανδημία υποχώρησε, χάρη στην επιστήμη και την κοινή προσπάθεια, και η κοινωνία επανέρχεται στην κανονικότητα. Με οδύνη για τους συνανθρώπους μας που έφυγαν, αλλά ταυτόχρονα γνώση και ετοιμότητα για το μέλλον και τους κινδύνους που μας επιφυλάσσει.

Την υγειονομική κατάσταση ανάγκης διαδέχθηκε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος αναδιατάσσει τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή εξέφρασε την αμέριστη στήριξή της στον ουκρανικό λαό και συνέβαλε, μαζί με τους εταίρους της, έμπρακτα στην υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών. Η παράνομη ρωσική εισβολή δεν παραβιάζει βάναυσα μόνο την κυριαρχία ενός ανεξάρτητου κράτους. Προκαλεί, επίσης, μια γενικευμένη επισιτιστική και ενεργειακή κρίση, η οποία μας πλήττει βαρύτατα, τον δύσκολο χειμώνα που διανύουμε, ιδίως τις ευάλωτες ομάδες, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Σε αυτό το ευμετάβλητο περιβάλλον, η χώρα μας αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Επιδεικνύοντας αταλάντευτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τον νηφάλιο διάλογο, αλλά και ανυποχώρητη στάση απέναντι σε κάθε αναθεωρητισμό που αμφισβητεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η πατρίδα μας έχει τη δυνατότητα να αναχθεί σε κόμβο, ενεργειακό και αναπτυξιακό, στην ευρύτερη περιοχή, επενδύοντας στο ταλέντο και την εξωστρέφεια των Ελλήνων. Στον τουρισμό, την εκπαίδευση, τις ψηφιακές υπηρεσίες και την πράσινη μετάβαση, ανακύπτουν μείζονες προκλήσεις για την επόμενη μέρα και την επίδραση της Ελλάδας σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινότητα. Με προτεραιότητα την οικοδόμηση ενός καλύτερου και αποτελεσματικότερου κράτους, τη διασφάλιση της κοινωνικής κινητικότητας, την καταπολέμηση των ανισοτήτων και του δημογραφικού προβλήματος.

Η πρόοδος και η ευημερία μας προϋποθέτουν την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών και την εγγύηση των δικαιωμάτων μας. Ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι θεμελιώδης για την απόλαυση της ελευθερίας και της ισότητας, καθώς και για την ποιότητα του πολιτεύματος. Η εμβάθυνση της δημοκρατίας, η διάκριση των εξουσιών και η προάσπιση του γενικού συμφέροντος θωρακίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική και την αυτονομία της. Η ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική σε μια περίοδο στην οποία τα ανελεύθερα καθεστώτα κερδίζουν έδαφος, ενώ σε πολλές γωνιές του πλανήτη επικρατούν απολυταρχικές δομές και πρακτικές.

Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα και απρόβλεπτα. Τα ερωτήματα ηχούν ενίοτε πιο ισχυρά από τις απαντήσεις που διαθέτουμε. Αυτή, όμως, η αβεβαιότητα γεννά μεγάλες ευκαιρίες, αφήνει χώρο στην έμπνευση και τη δημιουργία και συνάμα θεμελιώνει την ευθύνη μας να εμπεδώσουμε και να κληροδοτήσουμε μια πιο δίκαιη και συμπεριληπτική κοινωνία στις επόμενες γενιές.

Συμπατριώτες μου,

Οι γιορτινές μέρες δεν είναι μόνο μια αφορμή για απολογισμούς, σχέδια και υποσχέσεις για τη χρονιά που έρχεται. Είναι και μια έντονη υπενθύμιση της σημασίας που έχουν η γενναιοδωρία του συναισθήματος και η ανιδιοτελής φροντίδα των άλλων. Κυρίως εκείνων που έχουμε παραμελήσει και χρειάζονται τη συμπαράστασή μας, ώστε να μην παραμένουν αόρατοι ανάμεσά μας. Οι αλλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων ετών μας δοκίμασαν και μας δίδαξαν ότι η ενότητα και η συνοχή μας συναρτώνται με την αλληλεγγύη και τη βαθιά επίγνωση ότι πέρα από άτομα είμαστε και μέλη του κοινωνικού συνόλου. Ότι ο εαυτός μας εμπεριέχει τους άλλους. Σε αυτή την πεποίθηση στηρίζονται οι ελπίδες και οι προοπτικές μας για το αύριο.

Εύχομαι το 2023 να φέρει σε όλους υγεία και ευτυχία».