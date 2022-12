Αθλητικά

Premier League: Η Μάντσεστερ Σίτι σκόνταψε στην εκπνοή του 2022

Ο Χάαλαντ φώναξε και πάλι «παρών» αλλά δεν ήταν αρκετός...Απώλεια μετά από έξι σερί τρίποντα και για την Νιούκαστλ.

Το 21ο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ σε 16 ματς στην Premier League αυτή την φορά δεν ήταν αρκετό για να χαρίσει τη νίκη στη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έκλεισε το 2022 όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παραχωρώντας ισοπαλία με σκορ 1-1 στην Έβερτον.

Σε ματς που έγινε κάτω από δυνατή βροχή, οι «εφοπλιστές» κατάφεραν να πάρουν ένα υπερπολύτιμο βαθμό στην προσπάθεια που καταβάλλουν για να παραμείνουν στην κατηγορία κι από την άλλη οι «πολίτες» έχασαν την ευκαιρία να πλησιάσουν, έστω και προσωρινά, στο -2 την Άρσεναλ, ελπίζοντας πλέον σε «στραβοπάτημα» των «κανονιέρηδων» σε λίγη ώρα (19:30)στην έδρα της Μπράιτον.

Την πρώτη της απώλεια μετά από έξι σερί «τρίποντα» είχε η Νιουκάστλ και, μάλιστα, μέσα στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», με το 0-0 που παραχώρησε στη Λιντς. Οι «ανθρακωρύχοι», πάντως, μετρούν 8 νίκες στα τελευταία 12 ματς και παραμένουν αήττητοι (8-4-0), καθώς έχουν να φύγουν χωρίς βαθμό ακριβώς τέσσερις μήνες πριν και συγκεκριμένα από τις 31 Αυγούστου όταν ηττήθηκαν από τη Λίβερπουλ στο «Ανφιλντ» με 2-1!

Η Κρίσταλ Πάλας προερχόταν από δύο συνεχόμενες ήττες (0-3 από την Φούλαμ και 1-0 από τη Νότιγχαμ), ωστόσο, κατάφερε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα «δραπετεύοντας» με «διπλό» (2-0) από την έδρα της Μπόρνμουθ, η οποία γνώρισε τη δεύτερη σερί ήττα, μετά το 2-0 από την Τσέλσι στο Λονδίνο.

Με γκολ του Πορτογάλου μέσου, Ζοάο Παλίνια, στο 89ο λεπτό η Φούλαμ πήρε μεγάλη νίκη με 2-1 επί της ουραγού, Σαουθάμπτον κι ανέβηκε στην 7η θέση της βαθμολογίας της Premier League, κάνοντας όνειρα για την ευρωπαϊκή της έξοδο.