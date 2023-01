Αθλητικά

Αλ Νασρ: Στα πλάνα της και ο Μάουρο Ικάρντι

Η ιταλική ιστοσελίδα «tuttomercatoweb» φέρνει στο στόχαστρο της Αλ Νασρ και τον επιθετικό της Γαλατάσαραϊ, Μάουρο Ικάρντιicardi.





Η μεταγραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην αραβική ομάδα φαίνεται πως άνοιξε τον... ασκό του Αιόλου για τους ιδιοκτήτες, που ζεστάθηκαν για τα καλά με την μεγάλη τους αυτή επιτυχία και θέλουν να συνεχίσουν φέρνοντας κι άλλους μεγάλους αστέρες.

Μετά τα δημοσιεύματα για τους Σέρχιο Ράμος και Σέρχιο Μπούσκετς, οι Ιταλοί έρχονται να προσθέσουν και το όνομα του Μάουρο Ικάρντι. Ο 29χρονος Αργεντινός επιθετικός ανήκει στην Παρί Σεν Ζερμέν με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2024, όμως την φετινή σεζόν αγωνίζεται ως δανεικός στην Γαλατάσαραϊ.

Παρ' ότι στην αρχή αντιμετώπισε κάποια θέματα εξαιτίας και του χωρισμού με την σύντροφό του Γουάντα Νάρα, μετά βρήκε τα πατήματά του και σε έξι παιχνίδια με την «τσιμ μπομ» σημείωσε τέσσερα τέρματα ενώ μοίρασε και τρεις ασίστ αλλάζοντας υπέρ του το υπάρχον κλίμα.

Το «tuttomercatoweb» σημειώνει πως ο παίκτης βρίσκεται σε επαφές με την Αλ Νασρ και πως υπάρχει περίπτωση να αφήσει την Τουρκία. Μάλιστα, προσθέτει στην λίστα των ενδιαφερόμενων ομάδων και την Νιούελς Ολντ Μπόις

πηγή: gazzetta.gr

