“Ζαμέ Κορωπί”: Viral του τραγούδι του Μακρή με τα... γαλλικά του Δημητρακόπουλου

Τα γαλλικά του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου πηγή έμπνευσης για τον τραγουδιστή Σπύρο Μακρή που δημιούργησε το "Ζαμέ Κορωπί".

Γαλλικά χωρίς τη σωστή προφορά μίλησε ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος εξερχόμενος του δικαστικού μεγάρου στο Βέλγιο, όπου παρευρέθη στις 22 Δεκεμβρίου 2022 προς υπεράσπιση της Εύας Καϊλή.

Ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, συμμετείχε στην ακροαματική διαδικασία, στις Βρυξέλλες, και μετά την έκδοση της απόφασης προέβη σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Ωστόσο, τα γαλλικά του δεν είχαν τη σωστή προφορά, με αποτέλεσμα μια συγκεκριμένη λέξη στη φράση του «Η Εύα Καϊλή δεν υπήρξε ποτέ corrompue (διεφθαρμένη)» να ακουστεί ως «κορωπί».

Με αφορμή τις δηλώσεις του κ. Δημητρακόπουλου, ο Σπύρος Μακρής δημιούργησε ένα τραγούδι με τίτλο «Ζαμέ Κορωπί» το οποίο έγινε viral. «Μέσα απο το χιούμορ αντιμετωπίζουμε καθετι σοβαρό» είπε ο ίδιος σε δηλώσεις του στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα».

