Βιασμός 12χρονης - Κολωνός: Η αδερφή της μιλά αποκλειστικά στον ΑΝΤ1

Σπάει την σιωπή της για πρώτη φορά, μετά την αποκάλυψη της φρικιαστικής υπόθεση της μαστροπείας και των βιασμών της 12χρονης στον Κολωνό.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Σπάει την σιωπή της για πρώτη φορά, μετά την αποκάλυψη της φρικιαστικής υπόθεση της μαστροπείας και των βιασμών της 12χρονης στον Κολωνό. Είναι η ενήλικη αδελφή της , το μεγαλύτερο από τα παιδιά της οικογένειας, που πήρε την απόφαση να μιλήσει, προκειμένου να φωνάξει για την αθωότητα της προφυλακισμένης μητέρας τους.

«Είμαι χαρούμενη που έχω μαζί μου την αδελφή μου, που καταφέραμε να την βγάλουμε από το «Χαμόγελο» και να την έχουμε μαζί μας. Όλα τα παιδιά είμαστε στο πλάι της μητέρας μας και την στηρίζουμε. Πιστεύουμε στην αθωότητά της και πρέπει να βγει από την φυλακή. Δεν φταίει, η μητέρα μας πάντα μας στήριζε και μας προστάτευε» είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, η 12χρονη πέρασε τις γιορτές μακριά από την Αθήνα και τα υπόλοιπα αδέλφια της, αλλά παρέμεινε στο νησί όπου διαμένει η θεία της, η γυναίκα που ξετύλιξε το κουβάρι των αποκαλύψεων. Μιλά τηλεφωνικά με την μητέρα της από τις φυλακές όπου κρατείται, όμως το παιδί βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, νιώθοντας ενοχές για τις αποκαλύψεις του, που οδήγησαν και στην προφυλάκιση της μητέρας της.

Δεν υποστηρίζεται ακομη από παιδοψυχολόγο, ενώ μέτα τις γιορτές αναμένεται να παρακολουθήσει κατ οίκον διδασκαλία για να καταφέρει να παρακολουθήσει τα σχολικά της μαθήματα.

Τόσο η μεγάλη της αδελφή , όσο και όλοι οι συγγενείς της 12χρονης κάνουν έκκληση στις αρχές να επιταχύνουν τις έρευνες, εκφράζοντας όμως την δυσαρέσκειά τους, καθώς όπως υποστηρίζουν άτομα που η 12χρονη έχει υποδείξει στις αρχές ως δράστες σεξουαλικής κακοποίησης, παραμένουν ακόμη ελεύθερα

«Αυτός ήταν πελάτης στο Σούπερ Μαρκετ του 53χρονου, είχε την επαφή αυτή που είχαν και οι άλλοι. Αυτός, λέει, ότι ήταν πελάτης εκεί και τον ήξερε, μίλαγε δηλαδή με τον 53χρονο. Αυτό που μας τρελαίνει τελείως είναι ότι ψάχνουν τώρα οι αρχές, δεν του βρήκαν τίποτα. Τι να του βρούνε , μετά από 40ημέρες;» δηλώνει η θεία της 12χρονης.

Ενώ η αδερφή της τονίζει πως «θέλουμε να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι που έκαναν τοσο κακό στην αδελφή μου και να βγει η μητέρα μας από την φυλακή. Γιατί σταμάτησε η έρευνα; Γιατί μένουν άτομα που έχει «δείξει» η αδελφή μου ακόμη ελεύθερα; »

Η συγκλονιστική υποθεση βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.





