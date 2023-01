Κόσμος

Δυτική Όχθη: Νεκρός Παλαιστίνιος έφηβος από ισραηλινά πυρά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα ένα παιδί έπεσε νεκρό από τα πυρά των Ισραηλινών στρατιωτών στη Δυτική Όχθη.

Οι δυνάμεις του Ισραήλ σκότωσαν σήμερα έναν 15χρονο Παλαιστίνιο στη διάρκεια επιχείρησης στη Βηθλεέμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

"Ο Άνταμ Ίσαμ Χάκερ Αγιάντ, 15 ετών, σκοτώθηκε από μια σφαίρα στο στήθος που έριξαν Ισραηλινοί στρατιώτες", διευκρίνισε το υπουργείο.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για "επιχειρήσεις αντιτρομοκρατίας" σε πολλές περιοχές της Δυτικής Όχθης, περιλαμβανομένου του καταυλισμού προσφύγων Ντεϊσέχ κοντά στη Βηθλεέμ.

"Στη διάρκεια επιχείρησης των συνοριοφυλάκων στη Ντεϊσέχ ξέσπασαν ταραχές. Εναντίον των στρατιωτών μας ερρίφθησαν εκρηκτικά, βόμβες μολότοφ και πέτρες, και αυτοί απάντησαν πυροβολώντας", ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

"Ένας άνθρωπος χτυπήθηκε", πρόσθετε η ανακοίνωση, χωρίς να δίνει άλλες διευκρινίσεις.

Χθες Δευτέρα δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη διάρκεια επιχείρησης των ισραηλινών δυνάμεων στη Δυτική Όχθη με στόχο την κατεδάφιση σπιτιών Παλαιστινίων που κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στην αιματηρή επίθεση εναντίον Ισραηλινού αξιωματικού του στρατού.

Ειδήσεις σήμερα:

Αίγυπτος: σαρκοφάγος που πουλήθηκε παράνομα στο εξωτερικό επέστρεψε στο Κάιρο (βίντεο)

Ενδοοικογενειακή βία - Βόλος: πήδηξε φράχτη για να γλιτώσει από τον σύντροφό της

Ελλείψεις φαρμάκων – Λουράντος: Φταίει και η κακή τιμολογιακή πολιτική της Κυβέρνησης