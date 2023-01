Πολιτική

Φάρμακα: Κόντρα Πλεύρη - Ξανθού για τις ελλείψεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός να επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνηση και τον υπουργό Υγείας για τις ελλείψεις φαρμάκων. Η απάντηση του Θάνου Πλεύρη.

Πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί το πρόβλημα με τις ελλείψεις φαρμάκων, με τον τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέα Ξανθό να επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνηση και τον υπουργό Υγείας να απαντά ότι το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και πως το κόμμα του δεν πήρε κανένα μέτρο για τις ελλείψεις φαρμάκων όταν ήταν κυβέρνηση.

Σε αντίθεση με άλλες χώρες η Ελλάδα έχει πλήρη επάρκεια φαρμάκων στα νοσοκομεία και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και οι όποιες ελλείψεις παρουσιάζονται μόνο στα ιδιωτικά φαρμακεία, σχολίασε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε ανακοίνωση του τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ανδρέα Ξανθού, ο οποίος καταλόγισε ευθύνες στην κυβέρνηση για τις ελλείψεις φαρμάκων καθημερινής χρήσης.

Ο υπουργός υπογράμμισε πως «η εμμονή του ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσει μικροκομματικά ακόμη και από ένα πρόβλημα που μαστίζει τις μεγαλύτερες χώρες με τα πιο ακριβά φάρμακα όπως τις ΗΠΑ, τη Γερμανία την Αγγλία και το σύνολο των χωρών της ΕΕ καταδεικνύει ότι δεν μπορεί να καταλάβει την παγκόσμια διάσταση του θέματος και θεωρεί το πρόβλημα εθνικό και πρόβλημα αποκλειστικά παράλληλων εξαγωγών τη στιγμή που η έλλειψη στην παρούσα φάση αφορά πρωτίστως φάρμακα και δραστικές που δεν εξάγονται, όπως πχ η παρακεταμόλη», τόνισε ο κ. Πλεύρης.

«Το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που οφείλεται στη χαμηλή παραγωγή και έλλειψη πρώτων υλών, που η χώρα μας το αντιμετωπίζει σε μικρότερο βαθμό γιατί έχει εγχώρια παραγωγή, όπως αποδέχεται το σύνολο της ελληνικής και πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας», είπε ο υπουργός.

«Το θράσος ωστόσο του κ Ξανθού να μιλά για συμφέροντα είναι απαράμιλλο τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ και ως κυβέρνηση νομοθέτησε υπέρ των πολυεθνικών συμφερόντων και ως αντιπολίτευση καταψήφισε κάθε μέτρο πίεσης των ακριβών φαρμάκων. Συγκεκριμένα, αφού το 2015 ξέχασε να εκδώσει δελτίο τιμών αποστερώντας από το δημόσιο γύρω στα 100 εκ. που κερδίζει το κράτος από τις μειώσεις τιμών εν συνέχεια ικανοποίησε πλήρως το αίτημα της φαρμακοβιομηχανίας οι τιμές στα φάρμακα να καθορίζονται όχι από το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ, αλλά της ευρωζώνης και να υπάρχει κόφτης στην πτώση των τιμών 7%. Με απλά λόγια ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε καλύτερες τιμές στα φάρμακα και ειδικά στα ακριβά φάρμακα. Ως αντιπολίτευση δεν στήριξε τις διατάξεις για διαπραγματεύσεις στα φάρμακα από τις οποίες η χώρα μας για το 2022 έκλεισε συμφωνίες 920 εκ. ευρώ κερδίζοντας εκπτώσεις 450 εκ ευρώ», πρόσθεσε.

«Δεν στήριξε το να υπάρχει πλαφόν στο claw back στα φθηνά φάρμακα που κατά βάση είναι φάρμακα της εγχώριας παραγωγής και σήμερα παρουσιάζουν έλλειψη λόγω των ακριβών πρώτων υλών και δεν στήριξε να υπάρχει διαφορετικός προϋπολογισμός στα ακριβά φάρμακα και σε όλα τα αλλά φάρμακα, μέτρο που πάλι στηρίζει τα φθηνά φάρμακα που δεν επωμίζονται τις επιβαρύνεις των πολύ ακριβών θεραπειών», είπε.

«Όσον αφορά στις παράλληλες εξαγωγές στα 4,5 χρόνια που κυβέρνησε δεν πήρε απολύτως κανένα μέτρο και τώρα κατακρίνει τα μέτρα που οδηγούν σε λουκέτο σε όσους παρανομούν. Σε αντίθεση με την φαρμακευτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που υπήρξε πολιτική εξυπηρέτησης συμφερόντων, με πρόσημο τη δημόσια υγεία η κυβέρνηση της ΝΔ διασφαλίζει όλες τις θεραπείες στις καλύτερες τιμές, στηρίζει την εγχώρια παραγωγή και την καινοτομία, παίρνει μέτρα για την κάλυψη των ελλείψεων και λειτουργεί με επίκεντρο τον πολίτη διασφαλίζοντας καθημερινά με μέτρα την επάρκεια φαρμάκων και λαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την κοινή αντιμετώπιση σε επίπεδο ΕΕ του παγκόσμιου προβλήματος της έλλειψης φαρμάκων», κατέληξε.

Η δήλωση του κ. Α. Ξανθού για τις ελλείψεις φαρμάκων:

«Οι προειδοποιήσεις εδώ και πάνω από ένα χρόνο των γιατρών και των φαρμακοποιών, δεν συγκίνησαν κανένα», αναφέρει στην ανακοίνωσή του και προσθέτει: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ακολουθεί, όπως και στην ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, την ίδια αποτυχημένη “συνταγή”: δεν παρεμβαίνει έγκαιρα και δραστικά στην αγορά, επικαλείται τη διεθνή διάσταση του προβλήματος, και στη συνέχεια, όταν ξεφύγει τελείως η κατάσταση, αναγκάζεται να πάρει αποσπασματικά, ατελή και γι’ αυτό αναποτελεσματικά μέτρα, όπως π.χ. η καθυστερημένη και πλημμελής απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών».

Ο κ. Ξανθός υποστηρίζει ότι «δεν είναι ζήτημα διαχειριστικής ανεπάρκειας. Είναι ζήτημα νεοφιλελεύθερης ιδεοληψίας περί της δήθεν δυνατότητας της αγοράς να αυτορυθμίζεται χωρίς ισχυρή κρατική παρέμβαση. Αλλά είναι και ζήτημα επιρροής επιχειρηματικών συμφερόντων στο χώρο των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών που κερδοσκοπούν ανεξέλεγκτα και «καθ’ έξιν, διαθέτοντας στο εξωτερικό σκευάσματα σε πολύ υψηλότερες τιμές, τα οποία βεβαίως στερείται η εγχώρια αγορά».

Αναφέρεται στον υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, λέγοντας ότι «επαίρεται ότι έκλεισε 2 φαρμακαποθήκες που αρνήθηκαν τον έλεγχο. Με τις υπόλοιπες φαρμακαποθήκες τι γίνεται; Πότε θα ελεγχθούν; Ποια είναι τα πορίσματα των όποιων ελέγχων έχουν διενεργηθεί; Και το ΙΦΕΤ (η κρατική φαρμακαποθήκη, που οφείλει με εισαγωγές από το εξωτερικό να καλύπτει τις ανάγκες της χώρας με φάρμακα που είναι σε έλλειψη) τι ακριβώς κάνει μπροστά σε μια τέτοια πρωτοφανή ανεπάρκεια βασικών φαρμάκων; Ή μήπως «δεν προλαβαίνει» επειδή ασχολείται και το ίδιο (το ΙΦΕΤ) με παράνομες εξαγωγές φαρμάκων, όπως έχει καταγγελθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον Εισαγγελέα;».

Κατηγορεί την κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας ότι «τα αντανακλαστικά τους είναι τραγικά ανεπαρκή, θέτοντας σε διακινδύνευση την Δημόσια Υγεία». Ακολούθως προτείνει: «Η μόνη δραστική λύση σήμερα είναι η επ’ αόριστον απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών σκευασμάτων που είναι σε συστηματική έλλειψη και ο real time έλεγχος των φαρμακαποθηκών από τον ΕΟΦ, η αυστηρή τήρηση της υποχρέωσης των φαρμακευτικών εταιρειών και των φαρμακαποθηκών για αποθέματα τρίμηνης διάρκειας καθώς και η δημιουργία «εθνικού αποθέματος» σε ζωτικής σημασίας φάρμακα όπως τα αντιβιοτικά, τα αναλγητικά, τα αντιφυματικά κ. λπ». Ο κ. Ξανθός καταλήγει: «Η πανδημία απέδειξε ότι η «ελεύθερη αγορά» δεν λειτουργεί σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης και ότι η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στα αναγκαία φάρμακα είναι θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα που η Πολιτεία μπορεί και πρέπει να εξασφαλίζει με ισχυρή κρατική παρέμβαση. Απέναντι στην οποία όμως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει «αλλεργία». Η αλλαγή πορείας στα πολιτικά πράγματα είναι πλέον ζωτικής σημασίας και για …λόγους Δημόσιας Υγείας!».

Ειδήσεις σήμερα:

Εθνική οδός: Καραμπόλα 6 αυτοκινήτων στον Αυλώνα (εικόνες)

Ken Block: Νεκρός ο οδηγός ράλι

Τεταρτίδες: Βροχή από... πεφταστέρια στην Ελλάδα