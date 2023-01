Κοινωνία

Κοζάνη: Αεροδιακομιδή στην Αθήνα για 3χρονο αγοράκι

Μπήκε στο νοσοκομείο με αναπνευστική δυσχέρεια και η κατάσταση του επιδεινώθηκε. Δεν βρέθηκε κρεβάτι στη Θεσσαλονίκη και μεταφέρθηκε με αεροπλάνο της Π.Α στην Αθήνα.

Με αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας διακομίστηκε στην Αθήνα και στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης ένα τρίχρονο αγόρι, που νοσηλευόταν στο Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης.

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Δημήτρη Σιόλο, το τρίχρονο αγόρι προσήλθε στο νοσοκομείο τα μεσάνυχτα της Τρίτης με αναπνευστική δυσχέρεια, αλλά στη συνέχεια η κατάσταση του επιδεινώθηκε. Οι γιατροί διασωλήνωσαν το αγόρι και λόγω της κατάστασής του αποφασίστηκε η διακομιδή του σε Παιδιατρική ΜΕΘ.

Ο κ. Σιόλος δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι λόγω πληρότητας των κρεβατιών στη Θεσσαλονίκη, οι γιατροί απευθύνθηκαν σε νοσοκομεία της Αθήνας κι έπειτα από συνεννόηση αποφασίστηκε η μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδεία εντατικολόγου και παιδιάτρου του νοσοκομείου Κοζάνης, μετέφερε το αγόρι στο αεροδρόμιο της πόλης, όπου περίμενε το αεροσκάφος της ΠΑ, στο οποίο επέβαινε γιατρός για τη μεταφορά του τρίχρονου στην Αθήνα.

