Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης: Εκτός και επίσημα η Τουρκία

Οπως είχε ήδη αποφασίσει, η Τουρκία αποχώρησε και επισήμως από τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Γυναικών.

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Άγκυρας επιβεβαίωσε και ενέκρινε σήμερα 3 Ιανουρίου την αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Γυναικών όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η απόφαση να αποσυρθεί από αυτή τη διεθνή συμφωνία ελήφθη τον Μάρτιο του 2019 από τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος την εξήγησε με το γεγονός ότι η σύμβαση είναι αντίθετη με τα παραδοσιακά θεμέλια της χώρας και προωθεί την ομοφυλοφιλία, αναφέρει το TASS.

Η απόφαση έχει προκαλέσει σκληρή κριτική στους συντηρητικούς κύκλους της Τουρκίας, που εκπροσωπούνται από το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, μια διεθνής συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, εγκρίθηκε τον Μάιο του 2011.

Στις 12 Μαρτίου 2012, η Τουρκία ήταν η πρώτη χώρα που επικύρωσε τη Σύμβαση, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2014 και υπογράφηκε από 46 χώρες, συν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

