Βασίλης Τόπαλος: Παρέμβαση Αρείου Πάγου για το θάνατό του 16χρονου

Διευκρινίσεις για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του 16χρονου, Βασίλη Τόπαλου, που πέθανε χθες Δευτέρα (2/1) δίνει με ανακοίνωσή του, το Τζάνειο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν ο αδικοχαμένος νεαρός.

Της Λίας Κοντοπούλου

Να ολοκληρωθεί κατ'απόλυτη προτεραιότητα η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 16χρονος πρωταθλητής πυγμαχίας Βασίλης Τόπαλος υπέστη βαρύτατο τραυματισμό κατά τη διάρκεια προπόνησης στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου ζήτησε από τον από τον αθλητικό εισαγγελέα Κώστα Σπυρόπουλο η αρμόδια αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βιργινία Σακελλαροπούλου.

Όταν είχε σημειωθεί το ατύχημα, ο αθλητικός εισαγγελέας είχε δώσει εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, η οποία ανατέθηκε στην αστυνομία και βρίσκεται σε τελικό στάδιο.

Πλέον, στη δικογραφία θα προστεθεί η ιατροδικαστική έκθεση για το θάνατο του 16χρονου και θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα. Ο κ.Σπυρόπουλος θα μελετήσει τα στοιχεία και θα αποφανθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Η Ανακοίνωση από το Τζάνειο για τον θάνατο του 16χρονου πρωταθλητή πυγμαχίας

Διευκρινίσεις για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του 16χρονου πρωταθλητή Ευρώπης στην πυγμαχία, Βασίλη Τόπαλου, που πέθανε χθες Δευτέρα (2/1) δίνει με ανακοίνωσή του, το Τζάνειο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν ο αδικοχαμένος νεαρός.

Συγκεκριμένα στο δελτίο τύπου του Τζάνειου αναφέρεται:

«O ασθενής Τ.Β., διακομίσθηκε με το Ε.Κ.Α.Β. στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, την 16/12/2022 σε κωματώδη κατάσταση, μετά από αναφερόμενη πτώση. Διασωληνώθηκε και υπεβλήθη σε κλινικό και απεικονιστικό έλεγχο, ο οποίος ανέδειξε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Χειρουργήθηκε επειγόντως για αφαίρεση οξέος υποσκληριδίου αιματώματος και στη συνέχεια διακομίσθηκε διασωληνωμένος, ώρα 18:40μ.μ. στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου, σε βαριά κλινική κατάσταση και ετέθη άμεσα σε έντονη αποιδηματική αγωγή για τον έλεγχο του εκτεταμένου εγκεφαλικού οιδήματος.

Παρά την εντατική φαρμακευτική αγωγή και την υποστήριξη όλων των ζωτικών του λειτουργιών, ο ασθενής δεν παρουσίασε κλινική και απεικονιστική βελτίωση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Η κλινική του εικόνα και ο απεικονιστικός έλεγχος παρουσίαζε συνεχή επιδείνωση και τελικώς ο ασθενής κατέληξε στις 02/01/2023 και ώρα 14:16 μμ.».

O νεαρός πρωταθλητής Ευρώπης είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης του προπόνησης το πρωί της Παρασκευής (16/12) σε γυμναστήριο στην Καλλιθέα.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια προπόνησης όταν ο 16χρονος αθλητής ένοιωσε μια αδιαθεσία και εν συνεχεία λιποθύμησε με αποτέλεσμα από την πτώση να χτυπήσει στο κεφάλι. Αμέσως οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

