“Καλημέρα Ελλάδα” - Παγώνη για ελλείψεις φαρμάκων: δεν πρέπει να υπάρχει πανικός (βίντεο)

Όλα όσα ανέφερε η Ματίνα Παγώνη για τις ελλείψης φαρμάκων αλλά και την ανησυχία για τον κορονοϊό, στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1,

Για την έξαρση του κορονοϊού στην Κίνα που έχει προκαλέσει εκ νέου ανησυχία αλλά και για τις ελλείψεις στα φάρμακα, μίλησε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1 το πρωί της Τετάρτης.

Όσον αφορά την έξαρση του κορονοϊού στην Κίνα, η Ματίνα Παγώνη μεταξύ άλλων ανέφερε πως “η Κίνα είναι μακριά” και στη συνέχεια δήλωσε: “Σε εμάς η επισκεψιμότητα από την Κίνα είναι κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, όμως δεν παύει να χρειάζεται να πάρουμε μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε το τέστ πριν το ταξίδι και συμφωνούμε σε αυτό.

Η Κίνα ήταν από την αρχή του covid ένα ερωτηματικό, είναι περίεργες οι καταστάσεις εκεί και περίεργη η διαχείριση του covid.”

“Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι καινούργιο για κάποιο στέλεχος”, καθησύχασε η Ματίνα Παγώνη.

Σχετικά με τις γρίπες και τις αναπνευστικές λοιμώξεις ανέφερε: “Εγώ περισσότερο την ανησυχία την έχω για τα παιδιά και τους γονείς τους.” είπε και συνέχισε λέγοντας ότι όντως υπάρχουν ελλείψεις φαρμάκων, όμως δεν πρέπει να υπάρχει πανικός."

Όπως τόνισε ο έλεγχος στις φαρμακαποθήκες γίνεται σωστά και πρέπει να συνεχίσει. Έπειτα, όπως τόνισε ο έλεγχος και από τον ΕΦΕΤ, θα πρέπει να επισπευτεί, για αντιμετωπιστεί αποφασιστικά το ζήτημα.

Όπως ανέφερε στα Κέντρα Υγείας και στα εφημερεύοντα νοσοκομεία η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη.

