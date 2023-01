Κοινωνία

Κυψέλη: Επίθεση σε εταιρεία φυσικού αερίου

Εμπρηστική επίθεση σε εταιρεία φυσικού αερίου στην Κυψέλη. Κάηκαν αυτοκίνητα, κινδύνευσε πολυκατοικία.

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης σε οχήματα εταιρείας ταχυμεταφορών στην περιοχή της Κυψέλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση σημειώθηκε περί τις 02:45 όταν άγνωστοι έβαλαν ένα στουπί στο ντεπόζιτο ενός βαν της εταιρείας με αποτέλεσμα αυτό να τυλιχθεί στις φλόγες.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν άμεσα και σε ένα δεύτερο όχημα που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Από τη φωτιά κινδύνευσε μάλιστα και παρακείμενη πολυκατοικία, καθώς τα οχήματα ήταν σταθμευμένα κοντά σε ένα δένδρο, το οποίο, ευτυχώς, δεν έπιασε φωτιά.

Διενεργείται έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

