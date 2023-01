Υγεία - Περιβάλλον

Βασίλης Τόπαλος: Ποια είναι η αιτία θανάτου του 16χρονου πυγμάχου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αιτία θανάτου του 16χρονου πρωταθλητή πυγμαχία Βασίλη Τόπαλου, σύμφωνα με την ιατροδικασιτκή έκθεση.

Βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση είναι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της σημερινής έκθεσης των ιατροδικαστών, η αιτία θανάτου του 16χρονου πρωταθλητή Ευρώπης, Βασίλη Τόπαλου.

Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, ο νεαρός πυγμάχος, Βασίλης Τόπαλος, είχε βαρύτατες κακώσεις στο κεφάλι και αυτό που είναι τώρα υπό διερεύνηση είναι να βρεθεί από που προήλθαν. Θα γίνουν συμπληρωματικές εξετάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν τους ειδικούς σε συμπεράσματα.

Ο 16χρονος αθλητής που έχασε τη μάχη με το θάνατο μετά από δύο και πλέον εβδομάδας παραμονής του στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως όλα δείχνουν υπέκυψε από τραύμα στο κεφάλι του. Έτσι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν οι επιπλέον επιστημονικές διαδικασίες προκειμένου να εντοπιστούν όλες οι αιτίες αλλά και οι συνθήκες που οδήγησαν στο μοιραίο γεγονός.

Όλα ξεκίνησαν στις 16 Δεκεμβρίου του 2022, κι ενώ ο Βασίλης Τόπαλος προπονούνταν σε γυμναστήριο στην Καλλιθέα.

Ξαφνικά ένιωσε αδιαθεσία και πήγε στις τουαλέτες προκειμένου να ρίξει νερό στο πρόσωπο του. Στις τουαλέτες, ο 16χρονος βρέθηκε λιπόθυμος από ένα συναθλητή του, ενώ από την πτώση είχε χτυπήσει στο κεφάλι. Αμέσως οδηγήθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι. Μέχρι και τις 2 Ιανουαρίου του 2023 παρέμεινε στην εντατική μονάδα του Τζάνειου νοσοκομείου, το οποίο στην ανακοίνωση που εξέδωσε για τη νοσηλεία του Βασίλη Τόπαλου ανέφερε τα εξής:

«O ασθενής Τ.Β., διακομίσθηκε με το Ε.Κ.Α.Β. στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, την 16/12/2022 σε κωματώδη κατάσταση, μετά από αναφερόμενη πτώση. Διασωληνώθηκε και υπεβλήθη σε κλινικό και απεικονιστικό έλεγχο, ο οποίος ανέδειξε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Χειρουργήθηκε επειγόντως για αφαίρεση οξέος υποσκληριδίου αιματώματος και στη συνέχεια διακομίσθηκε διασωληνωμένος, ώρα 18:40 μ.μ. στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου, σε βαριά κλινική κατάσταση και ετέθη άμεσα σε έντονη αποιδηματική αγωγή για τον έλεγχο του εκτεταμένου εγκεφαλικού οιδήματος.

Παρά την εντατική φαρμακευτική αγωγή και την υποστήριξη όλων των ζωτικών του λειτουργιών, ο ασθενής δεν παρουσίασε κλινική και απεικονιστική βελτίωση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Η κλινική του εικόνα και ο απεικονιστικός έλεγχος παρουσίαζε συνεχή επιδείνωση και τελικώς ο ασθενής κατέληξε στις 02/01/2023 και ώρα 14:16 μ.μ.».

Ειδήσεις σήμερα:

Ιωάννινα: Αιματηρή συμπλοκή ανηλίκων

Ντράφι: Βίντεο - ντοκουμέντο από την απόπειρα διάρρηξης σε σπίτι

Τροχαίο στην Θεσσαλονίκη με τραυματίες (εικόνες)