Βιετνάμ: Πέθανε ο 10χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε φρεάτιο οικοδομής

Τραγικό τέλος για το αγοράκι που τελικά έχασε την ζωή του εγκλωβισμένο μέσα στο φρεάτιο.



Ένα 10χρονο αγόρι από το Βιετνάμ που είχε πέσει μέσα σε μια στενή τσιμεντένια, κούφια κολόνα οικοδομής σε εργοτάξιο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, πέθανε, ανέφεραν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης .

Οι διασώστες πέρασαν σχεδόν 100 ώρες προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν τον Θάι Λι Χάο Ναμ από την κολόνα στήριξης σε βάθος 35 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της Γης, αλλά χωρίς επιτυχία, ανέφερε η διαδικτυακή εφημερίδα VnExpress, επικαλούμενη έναν τοπικό κυβερνητικό αξιωματούχο.

«Οι αρχές διαπίστωσαν ότι το θύμα πέθανε και προσπαθούν να ανακτήσουν το πτώμα του για την κηδεία», είπε ο αντιπρόεδρος της νότιας επαρχίας Ντονγκ Θαπ, Ντοάν Ταν Μπου.

Ο Ναμ μαζί με φίλους του αναζητούσε παλιοσίδερα όταν έπεσε μέσα σε αυτή την κολόνα, διαμέτρου μόλις 25 εκατοστών, το Σάββατο το πρωί. Το περιστατικό σημειώθηκε σε εργοτάξιο για την κατασκευή γέφυρας στη νότια επαρχία Ντονγκ Θαπ.

Νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός του Βιετνάμ Φαμ Μιν Τσιν είχε προτρέψει τους διασώστες και τις τοπικές αρχές να κινητοποιήσουν όλο τον εξοπλισμό και τις δυνάμεις που χρειάζονται, ανέφερε η κυβέρνηση.

