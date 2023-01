Κοινωνία

Θεοφάνια: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα - Πειραιά

Αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων για το πρωινό των Φώτων ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανείων στον Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου και στην Δεξαμενή, περιοχής Δήμου Αθηναίων, καθώς και στον Κεντρικό Λιμένα Πειραιά, περιοχής Δήμου Πειραιά θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα παρακάτω οδικά τμήματα, την Παρασκευή 06.01.2023, ως εξής:

Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και Δεξαμενή, περιοχής Δήμου Αθηναίων:

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών (με εξαίρεση τα οχήματα των συμμετεχόντων στις εν λόγω εκδηλώσεις), κατά τις ώρες 06.00΄-13.00΄, ως εξής:

O Σκουφά, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ομήρου και της Πλατείας Φιλικής Εταιρείας.

O Δημοκρίτου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Σκουφά.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Σκουφά. O Λυκαβηττού , σε όλο το μήκος της.

, σε όλο το μήκος της. O Γλύκωνος , στο ύψος της Δεξαμενής.

, στο ύψος της Δεξαμενής. O Φωκυλίδου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γλύκωνος και Πινδάρου.

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γλύκωνος και Πινδάρου. O Πλατεία Φιλικής Εταιρείας , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τσακάλωφ και Σκουφά.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τσακάλωφ και Σκουφά. O Ηροδότου , στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ και της Πλατείας Δεξαμενής.

, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ και της Πλατείας Δεξαμενής. O Ηρακλείτου , στο τμήμα της μεταξύ της Πλατείας Δεξαμενής και της οδού Σκουφά.

, στο τμήμα της μεταξύ της Πλατείας Δεξαμενής και της οδού Σκουφά. O Πατριάρχου Ιωακείμ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τσακάλωφ και Ηροδότου.

Κεντρικός Λιμένας Πειραιά, περιοχής Δήμου Πειραιά :

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, κατά τις ώρες 06.00΄-13.00΄, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, κατά τις ώρες 09.00΄-13.00΄, ως εξής:

Βασ. Γεωργίου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου και Εθν. Αντιστάσεως.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου και Εθν. Αντιστάσεως. Ακτή Μιαούλη , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και 2ας Μεραρχίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και 2ας Μεραρχίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας. Εθν. Αντιστάσεως , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και Τσαμαδού.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και Τσαμαδού. Ακτή Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αριστείδου και Ακτή Μιαούλη.

"Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων", αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας.

