Αθλητικά

Βασίλης Τόπαλος: Η ιατροδικαστική έκθεση, η έρευνα και οι πρώτες καταθέσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων. Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του προπονητή του 16χρονου πυγμάχου. Πότε θα γίνει η κηδεία του.



Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Βαριά κρανιογκεφαλική κάκωση που είχε ως αποτέλεσμα την εγκεφαλική νέκρωση έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για το θάνατο του 16χρονου πυγμάχου Βασίλη Τόπαλου.

Αναμένονται όμως τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων που θα αποδειχθούν χρήσιμα καθώς μπαίνει στο μικροσκόπιο το σημείο που προκλήθηκε η κάκωση.

«Θα πρέπει να γίνει μία συνδυαστική μελέτη των κακώσεων που το παιδί έφερε εξωτερικά με τις κακώσεις που ανευρέθησαν εσωτερικά είτε διαμέσου απεικονιστικών εξετάσεων κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, είτε ιατροδικαστικά κατά τη νεκροψία-νεκροτομή», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.

Για την ώρα παραμένουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το τι συνέβη στις 16 Δεκεμβρίου στο γυμναστήριο. Η αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε να γίνει με απόλυτη προτεραιότητα έρευνα για τα αίτια θανάτου του μαθητή. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες καταθέσεις όσων βρίσκονταν μαζί με τον ανήλικο.

Παράλληλα οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αγωνιστικούς Χώρους ψάχνουν να μάθουν αν το θύμα είχε δεχθεί κάποιο χτύπημα ή είχε κάποιο ατύχημα τις προηγούμενες ημέρες.

«Δυστυχώς είναι ο δεύτερος Έλληνας αθλητής που χάνει τη ζωή του. Το 2000 ένα παιδί από την Παναχαϊκή ο Θανάσης ο Μηλιόρδος, που δεν τον θυμούνται πλέον έχασε τη ζωή του πάνω στο ρινγκ πέφτοντας νοκ άουτ. Μετά από περίπου 10 ημέρες δυστυχώς πέθανε. Αλλά τι είχε προκύψει; Το παιδί αυτό περίπου δύο μήνες πριν είχε πέσει με το μηχανάκι του πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και είχε χάσει τις αισθήσεις του για πολλές ώρες», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Μάκης Κολέθρας πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής – προπονητής πυγμαχίας.

«Ουδέποτε ήρθε σε επαφή με τον οπουδήποτε αθλητή και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν δέχθηκε το οποιοδήποτε χτύπημα. Το επιβεβαιώνουν πληθώρα μαρτύρων αλλά φυσικά και ο ίδιος ο προπονητής μαζί με τον πατέρα», είπε από την πλευρά του στον ΑΝΤ1 ο Αλέξανδρος Παπαϊωανίδης, δικηγόρος του προπονητή του 16χρονου.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε σε κώμα στο Τζάνειο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου Διασωληνώθηκε, αφαιρέθηκε υποσκληρίδιο αιμάτωμα και παρέμεινε διασωληνωμένος.

«Παρά την εντατική φαρμακευτική αγωγή και την υποστήριξη όλων των ζωτικών του λειτουργιών, ο ασθενής δεν παρουσίασε κλινική και απεικονιστική βελτίωση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Η κλινική του εικόνα και ο απεικονιστικός έλεγχος παρουσίαζε συνεχή επιδείνωση και τελικώς ο ασθενής κατέληξε στις 02/01/2023 και ώρα 14:16», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Τζάνειο νοσοκομείο

Την Πέμπτη στις 14.00 το μεσημέρι, συγγενείς, φίλοι και συναθλητές θα πουν το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Τόπαλο. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στον Ασπρόπυργο και εν συνεχεία η ταφή θα γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο Σχιστού.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρό βρέφος στον Αλιάκμονα: Στην φυλακή η μητέρα

Τουρκία - Τασπινάρ: Η καλλονή που εξόργισε τον Ερντογάν (εικόνες)

Νότης Μαυρουδής: Το τραγικό τέλος και η “προφητική” ανάρτηση του μεγάλου συνθέτη