Τουρκικός Τύπος: Ο Ιμάμογλου ο “αγαπημένος” των Ελλήνων

Εθνικιστική εφημερίδα της Τουρκίας συγκαταλέγει τον καταδικασμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης σε "αδυναμία" της Ελλάδας.

H τουρκική εθνικιστική εφημερίδα Turkgun "κατακεραυνώνει" τον Εκρέμ Ιμάμογλου, υποστηρίζοντας ότι "είναι ο αγαπημένος των Ελλήνων".

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, στο σχετικό άρθρο αναφέρεται πως "Η αγάπη του Εκρέμ Ιμάμογλου για τους Έλληνες και η αγάπη των Ελλήνων για τον Εκρέμ Ιμάμογλου δεν είναι μια κρυφή σχέση. Είναι σαν ένα ερωτικό παραμύθι που όλοι ακούν και το έχουν συνηθίσει... Όταν ο Εκρέμ Ιμάμογλου κέρδισε τις εκλογές του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης, η ελληνική ιστοσελίδα Themanews είχε τίτλο «Εκρέμ Ιμάμογλου: Ο Έλληνας που κατέκτησε την Κωνσταντινούπολη». Στις ειδήσεις, αναφέρθηκε τότε ότι «ο Ιμάμογλου, ο νέος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, που έχει ποντιακές ρίζες και μιλάει ελληνικά, έγινε κατακτητής της Κωνσταντινούπολης, όπου ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν είναι ισχυρός και υποστηρίζει τον δικό του υποψήφιο Μπιναλι Γιλντιριμ».

Ενώ τα ελληνικά ΜΜΕ έφτιαχναν πρωτοσέλιδα όπως «Ο Έλληνας που κατέκτησε την Κωνσταντινούπολη», «Έλληνας καταγωγής από τον Πόντο», «Η εκδίκηση της Αγίας Σοφίας», «Ο νέος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης είναι Πόντιος», ο Ιμαμογλου δεν είχε καμία αντίρρηση σε αυτούς τους τίτλους.

Ο έρωτας μεταξύ του Εκρέμ Ιμάμογλου και των Ελλήνων όχι μόνο φούντωσε αλλά και δεν έσβησε εκείνες τις μέρες. Οι φλόγες συνέχισαν να λάμπουν. Όταν ο Ιμάμογλου επισκέφθηκε την Αθήνα ….Ο Εκρέμ Ιμάμογλου έκανε επίσης δηλώσεις ότι «Δεν χρειάζεται να ανοίξει η Αγία Σοφία (ως Τζαμί)».

Παλαιότερα, ο Έλληνας ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας παρευρέθη σε Λειτουργία των Χριστουγέννων στο Ελληνικό Πατριαρχείο στο Φανάρι και παρών ήταν και ο Μητροπολιτικός Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ χρησιμοποίησε την έκφραση «Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης» αντί για «Δήμαρχος Istanbul» για τον Imamoglu. Σε όλα αυτά ο Εκρέμ Ιμάμογλου σιώπησε, κοίταξε και χαμογέλασε, προσαρμοζόμενος πάντα στη γραμμή των Ελλήνων και υποστηρίζοντας την αλαζονεία τους.

Φυσικά, η ελληνική υποστήριξη για ένα τέτοιο ελληνόφιλο προφίλ δεν εξαντλείται. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Μπακογιάννης ήρθε στην Τουρκία για να υποστηρίξει τον Εκρέμ Ιμάμογλου. Ενώ η Ελλάδα δείχνει την αυθάδεια να απειλεί διαρκώς την Τουρκία, με την κακοήθη βοήθεια των ΗΠΑ που ιδρύουν στρατιωτικές βάσεις εκεί, τα ελληνικά ΜΜΕ δεν παύουν ποτέ να αγαπούν τον Εκρέμ Ιμάμογλου"

