Κοινωνία

Κουκάκι: Επίθεση σε μαγαζιά και ΑΤΜ

Καταδρομική επίθεση εξαπέλυσε ομάδα ατόμων σε καταστήματα και σε ΑΤΜ. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών.

(εικόνα αρχείου)

Ομάδα αγνώστων ατόμων επιτέθηκε λίγο πριν τις 23:00 χθες βράδυ σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στην οδό Βεΐκου, στο Κουκάκι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, προκάλεσαν φθορές στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ, σε ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας και σε δύο ΑΤΜ.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή και ανέλαβαν δράση για τον εντοπισμό των δραστών.

