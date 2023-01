Πολιτική

“Qatar Gate” - Καϊλή: η πρώτη συνάντηση με την κόρη της στις φυλακές

Ανήμερα των Φώτων θα μπορέσει να δει το παιδί της η Εύα Καϊλή, μέσα στις φυλακές του Χάρεν, για πρώτη φορά μετά από την προφυλάκιση της. Ποιος άλλος θα είναι παρών στο επισκεπτήριο.

Σχεδόν έναν μήνα μετά από την σύλληψή της, η Εύα Καϊλή αναμένεται να συναντήσει σήμερα το απόγευμα για πρώτη φορά το παιδί της, σε ειδική αίθουσα των φυλακών του Χάρεν, στο Βέλγιο, όπου κρατείται προσωρινά.

Έπειτα από πιέσεις των δικηγόρων της και πολλών οργανισμών, οι βελγικές Αρχές συναίνεσαν να επιτραπεί στην πρώην αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία είναι προφυλακισμένη για το σκάνδαλο «Qatar gate», να δει την δύο ετών κόρη της.

Η συνάντηση θα κρατήσει περίπου τρεις ώρες.

Παρών στο επισκεπτήριο θα είναι και ο πατέρας της Εύας Καϊλή.

