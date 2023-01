Πολιτική

Φαρμακονήσι: Τουρκική ακταιωρός παρενοχλεί σκάφος του Λιμενικού (νέα ντοκουμέντα)

Βίντεο ντοκουμέντο από παρενόχληση σκάφους του Λιμενικού από τουρκική ακταιωρό έρχονται στο φως, λίγες ώρες μετά από το περιστατικό με την παρ΄ ολίγον σύγκρουση σκαφών και τους πυροβολισμούς.

Η τουρκική προκλητικότητα στα ανατολικά θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας οξύνεται.

Το περιστατικό του Φαρμακονησίου αποτελεί έναν ακόμα κρίκο σε μια μεγάλη αλυσίδα που έχει αφετηρία το μακρινό παρελθόν.

Χθες σε απόσταση αναπνοής από το νησί βρέθηκαν τρία τουρκικά αλιευτικά σκάφη από τα οποία άρχισε το νέο προκλητικό επεισόδιο παρενόχλησης σκάφους του Λιμενικού στο Ανατολικό Αιγαίο, από τουρκική ακταιωρό.

Οι Έλληνες ψαράδες ενημέρωσαν τις λιμενικές Αρχές για τις κινήσεις των Τούρκων και η αντίδραση ήταν άμεση. Ένα πλωτό περιπολικό της ελληνικής ακτοφυλακής κατέπλευσε στη θαλάσσια περιοχή για να προσεγγίσει τα τρία τουρκικά σκάφη που είχαν εισβάλει υπό την εποπτεία σκάφους της τουρκικής ακτοφυλακής στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Το πλήρωμα του σκάφους του Λιμενικού αναγκάστηκε να ρίξει προειδοποιητικές βολές «σε ασφαλή τομέα» όπως ενημέρωσε επισήμως το Λιμενικών αναγκάζοντας την τουρκική ακταιωρό να αποχωρήσει κατευθυνόμενη ανατολικά προς τα τουρκικά παράλια.

«Όσο δεν αλλάζει στάση η Τουρκία, τέτοια συμβάντα θα συνεχιστούν» δηλώνουν στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Βίντεο από παρενοχλήσεις σκάφους του Λιμενικού Σώματους από τουρκικές ακταιώρους

Τους τελευταίους μήνες ο αριθμός μεθοριακών επεισοδίων με τουρκικές ακταιωρούς που σχετίζονται με παραβιάσεις ελληνικών χωρικών υδάτων ανέρχεται στα 50 και αφορούν όλη την ευρύτερη περιοχή του ανατολικού Αιγαίου από το Δέλτα του Έβρου μέχρι και την Μεγίστη, σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες του protothema.gr από κύκλους του Λιμενικού που έχουν συνολική και ξεκάθαρη εικόνα για όλα όσα διαδραματίζονται καθημερινά στα θαλάσσια σύνορα της χώρας.

Το 2022 το οποίο μόλις μας αποχαιρέτησε αποτελεί μία χρονιά ορόσημο για το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή ιδιαίτερα για τα θέματα τα οποία σχετίζονται τόσο με το μεταναστευτικό όσο και με την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων της χώρας.

Η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την τουρκική πλευρά σε συνδυασμό με την προκλητικότητα που παρουσιάζει στο θαλάσσιο πεδίο αλλά και στην επικοινωνιακή πολιτική της τακτική είχαν ως αποτέλεσμα το 2022 να χαρακτηρίζεται από επιχειρησιακά κλιμάκια του Λιμενικού ως ιδιαίτερα θερμό και σε αυτό επικουρούν τα στατιστικά και οι αριθμοί που λένε πάντα την αλήθεια.

(Οι Τούρκοι χειριστές της ακταιωρού δεν διστάζουν να περάσουν σχεδόν ξυστά από το ελληνικό σκάφος)

(Με τους ελιγμούς τους οι Τούρκοι βάζουν σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή τους)

Έχοντας ως αφετηρία το 2020 όταν και εφαρμόστηκε με τον πιο ξεκάθαρα τρόπο στο θαλάσσιο πεδίο το δόγμα της «θαλάσσιας επιχείρησης», η σύγκριση μεταξύ 2020-2021-2022 όπως αποτυπώνεται παρακάτω δεν αφήνει ερωτήματα αναπάντητα. Πιο συγκεκριμένα:

Σύγκριση περιστατικών περιόδου 2020-2022:

724 το 2020

905 το 2021 ποσοστό αύξησης 14%, ενώ

το 2022 εκτοξεύτηκε ο αριθμός των περιστατικών στα 1.798. ποσοστό αύξησης 97%

Σύγκριση εισερχομένων Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) 2020-2022:

10.074 το 2020,

μειώθηκαν στις 4.677 το 2021 και

το 2022 ο αριθμός τους εκτοξεύτηκε στους 12.140, ποσοστό αύξησης 159,5%!!!

Σύγκριση απετραπέντων Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) 2020-2022

Το 2020 ήταν 15.000,

το 2021 ήταν 22.000 και

το 2022 εκτοξεύτηκαν στους 42.300, ποσοστό αύξησης 92,2%!

(Προκλητικές οι κινήσεις των Τούρκων χειριστών της ακταιωρού)

Πολλά ερωτηματικά προκύπτουν από την συνολική εικόνα και στάση της τουρκικής ακτοφυλακής ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όπως προκύπτει από την καταγραφή διαφόρων συμβάντων είναι πενιχρή η παρουσία της και ουσιαστικά απουσιάζει από το θαλάσσιο πεδίο κατά τις κρίσιμες βραδινές ώρες όπου λαμβάνουν χώρα τα περιστατικά παράνομης εισόδου.

Ακόμα πιο καθυστερημένη η ενεργοποίηση και ανάληψη διαχείρισης περιστατικών όταν αυτά βρίσκονται εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Και όταν τελικά επιχειρούν αυτό γίνεται πάντα κατόπιν πιέσεως και υποδείξεως από την ελληνική πλευρά.

Ταυτόχρονα δεν είναι λίγες οι φορές όπου «αποδεδειγμένα έχει διαπιστωθεί να συνοδεύουν και να συνδράμουν βάρκες με μετανάστες προκειμένου να εισέλθουν παράνομα εντός ελληνικών χωρικών υδάτων αποτελώντας ουσιαστικά προέκταση των οργανωμένων εγκληματικών δικτύων που θησαυρίζουν και δρουν ανεξέλεγκτα στα τουρκικά παράλια» επισημαίνουν στο protothema.gr κύκλοι των ελληνικών αρχών.

Όπως προσθέτουν, «Και εδώ τίθεται ένα σημαντικό ερώτημα: Πόσους διακινητές έχουν συλλάβει οι τουρκικές αρχές και έχουν οδηγήσει στις φυλακές τα τελευταία χρόνια; Γιατί η ελληνική ακτοφυλακή σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα έχει απάντηση. Δηλώνει περήφανα ότι έχει συλλάβει πάνω από 1.500 διακινητές που έχουν καταδικαστεί, μόνο την τελευταία πενταετία».

Όσον αφορά τις παρενοχλήσεις ελληνικών σκαφών από την τουρκική ακτοφυλακή, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου υπήρξαν σοβαρά περιστατικά με καθαρές προκλήσεις από την τουρκική πλευρά ιδιαίτερα την τελευταία χρονική περίοδο. Όπως αποτελεί κοινό μυστικό ότι η αποφυγή ατυχήματος που θα οδηγούσε σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις οφείλεται ξεκάθαρα στην ψυχραιμία, την σύνεση, την εμπειρία αλλά και την ναυτοσύνη των ελληνικών πληρωμάτων.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιος είναι το αφεντικό στην ευαίσθητη περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. Ακόμη και στα περιστατικά έρευνας και διάσωσης το Λιμενικό Σώμα είναι εκείνο το οποίο ενημερώνεται πρώτο και πρώτο επιλαμβάνεται σε όλη την περιοχή ελληνικής ευθύνης» τονίζουν επιχειρησιακά στελέχη: «Οι διασώσεις 260.000 μεταναστών από το 2015 μέχρι σήμερα είναι μια ηχηρή και αδιαμφισβήτητη απάντηση προς όλους εκείνους που κρυμμένοι πίσω από το προσωπείο του ανθρωπιστή κατηγορούν και λοιδορούν τόσο το Λιμενικό Σώμα όσο και την ίδια του την πατρίδα» και ξεκαθαρίζουν:

«Σε έναν επικοινωνιακό πόλεμο που καλά κρατεί το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή δηλώνει υπεύθυνα και περήφανα ότι θα συνεχίσει να προσφέρει επαρκείς υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης σε οποίους αποδεδειγμένα κινδυνεύουν στην θάλασσα αλλά ταυτόχρονα θα συνεχίσει να επιτηρεί και να προστατεύει τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας. Γιατί επιτέλους πρέπει να είναι κατανοητό σε όλους ότι η Ελλάδα δεν έχει μόνο χερσαία σύνορα αλλά και θαλάσσια».

Στο ανατολικό Αιγαίο, τα θαλάσσια σύνορα, φυλάσσονται με περισσότερα από 70 σκάφη και 2.500 στελέχη. Αντίστοιχοι είναι οι αριθμοί και για τη φύλαξη χερσαίων συνόρων όσον αφορά το στελεχιακό δυναμικό.

