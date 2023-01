Πολιτική

Φαρμακονήσι: Τουρκική ακταιωρός επιχείρησε να εμβολίσει σκάφος του Λιμενικού

Παρενόχληση από τουρκική ακταιωρό δέχθηκε σκάφος του Λιμενικού, που βρισκόταν ανοιχτά στο Φαρμακονήσι.

Παρενόχληση από τουρκική ακταιωρό δέχθηκε το πρωί της Πέμπτης σκάφος του Λιμενικού, που βρισκόταν στα ανοιχτά του Φαρμακονησίου.

Το σκάφος του Λιμενικού πήγε να ελέγξει τρία τουρκικά αλιευτικά, που βρίσκονταν στο σημείο. Οι Έλληνες Λιμενικοί τότε δέχθηκαν παρενόχληση από την τουρκική ακταιωρό, που επιχείρησε να εμβολίσει το σκάφος της Ελλάδας.

Οι λιμενικοί έριξαν προειδοποιητικές βολές, σε ασφαλή τομέα, και η τουρκική ακταιωρός απομακρύνθηκε.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Πρωινές ώρες σήμερα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία προς αναγνώριση τριών τουρκικών αλιευτικών σκαφών που αλίευαν στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά ν. Φαρμακονησίου, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, δέχθηκε παρενόχληση από τουρκική Ακταιωρό, η οποία εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς με σκοπό τον εμβολισμό του.

Στη συνέχεια το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών σε ασφαλή τομέα και η τουρκική Ακταιωρός αποχώρησε από το σημείο κατευθυνόμενη ανατολικά προς τα τουρκικά παράλια».

