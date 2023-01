Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός - Παπαδόπουλος για Εύβοια: Τρεις παράλληλες εστίες σε εξέλιξη

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τους σεισμούς των τελευταίων ωρών στην Λέσβο. Γιατί άφησε εκ νέου αιχμές κατά συναδέλφων του.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε το πρωί του Σαββάτου ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, αναφορικά με τον σεισμό των 4,9 Ρίχτερ στην Λέσβο τα ξημερώματα του Σαββάτου, αλλά και με την σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων εβδομάδων στην Εύβοια.

Αναφορικά με την Λέσβο, αφού επεσήμανε πως στις 08:39 έγινε σεισμός εντάσεως 4,7 Ρίχτερ, μετά από την νυχτερινή δόνηση των 4,9 Ρίχτερ, επεσήμανε πως «είναι δυναμικό φαινόμενο ο σεισμός, κάθε μικρότερη δόνηση που προστίθεται, μας βοηθά να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Είναι νωρίς να κάνουμε αξιολόγηση αν ήταν ο κύριος σεισμός αυτός των 4,9 Ρίχτερ».

Αφήνοντας για ακόμη μια φορά αιχμές είπε πως «δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος, όπως πέρσι στο Αρκαλοχώρι ή στις 29 Νοεμβρίου στην Εύβοια, όταν λίγες ώρες μετά τις αναφορές από σεισμολόγους ότι “κατά πάσα πιθανότητα ήταν ο κύριος σεισμός, που σημαίνει κατά 95%”, η Φύση τους διέψευσε, καθώς έγιναν ισχυρότεροι σεισμοί».

Είπε ακόμη, στρεφόμενος κατά της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου ότι «το θέμα δεν είναι μόνο τι λένε οι σεισμολόγοι στους κατοίκους των περιοχών, αλλά και οι οδηγίες που δίνει η πολιτική προστασία στις δημοτικές Αρχές των περιοχών όπου έχει εκδηλωθεί ο σεισμός και στην Εύβοια είδαμε ότι δεν έδωσαν καμία».

Ερωτηθείς για την Εύβοια, μετά και την δόνηση των 4,2 Ρίχτερ, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι «έχουμε σε εξέλιξη τρεις ανεξάρτητες σεισμικές εστίες, δεν είναι οι μεν μετασεισμοί των δε. Οι εστίες στα νότια, στα Ψαχνά και στο βορειοανατολικό τμήμα είναι σε σημαντικές αποστάσεις μεταξύ τους. Είναι σε παράλληλη εξέλιξη η δραστηριότητα και στις τρεις σεισμικές εστίες».

