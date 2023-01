Πολιτική

Repubblica - Εύα Καϊλή: Πως πέρασε δύο ώρες με την κόρη της στην φυλακή

Η ιταλική εφημερίδα αποκαλύπτει λεπτομέρειες από την πρώτη συνάντηση της Εύας Καϊλή με την κόρη της στις φυλακές Χάρεν.

Πληροφορίες για την πρώτη συνάντηση που είχε την Παρασκευή (7/1) με την κόρη της η Εύα Καϊλή στις φυλακές Χάρεν όπου κρατείται για εμπλοκή στο "Qatar gate" φέρνει στη δημοσιότητα η ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

Στο δημοσίευμα σημειώνεται ότι την κόρη της Εύας Καϊλή πήγε στις φυλακές όπου κρατείται η μητέρα της, ο παππούς της - και πατέρας της Ελληνίδας ευρωβουλευτή - στις 16:20 το απόγευμα της Παρασκευής και αναχώρησαν τρεις ώρες αργότερα στις 19:20.

Ο Αλέξανδρος Καϊλής και η περίπου 2 ετών κόρη της Εύας Καϊλή έφτασαν με ταξί στις φυλακές Χάρεν που βρίσκονται σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων απο τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την πλευρά της Εύας Καϊλή η καθαιρεθείσα αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «ήταν χαρούμενη που συνάντησε την κόρη της μετά από έναν μήνα».

«Μητέρα και κόρη έπαιξαν μαζί για περίπου 2 ώρες και 20 λεπτά, το δωμάτιο ήταν ωραίο και δεν θύμιζε σε κάτι φυλακή» πρόσθεταν οι ίδιες πηγές σύμφωνα με τις οποίες η συνάντηση αυτή στις φυλακές θα επαναληφθεί το επόμενο διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο αίτημα της Εύας Καϊλή να συναντήσει την κόρη της είχε απορριφθεί για λόγους, σύμφωνα με τη La Repubblica, που έχουν να κάνουν με το μειωμένο αριθμό προσωπικού στις φυλακές Χάρεν κατά την περίοδο των εορτών καθώς για μια τέτοια συνάντηση απαιτείται η παρουσία δύο ψυχολόγων.

Οι φυλακές του Χάρεν αποτελούν ένα πρότυπο σωφρονιστικό συγκρότημα που εγκαινιάστηκε πρόσφατα, μόλις τον περασμένο Οκτώβριο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είναι οικολογικές φυλακές με γήπεδα και άλλους κοινούς χώρους, ενώ τα κελιά δεν μοιάζουν με τα συμβατικά, αλλά είναι μικρά σύγχρονα δωμάτια σε καθένα από τα οποία απομονώνεται μόνη της η κάθε κρατούμενη, έχοντας κρεβάτι, γραφείο, τηλεόραση και ένα παράθυρο.

