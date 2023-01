Πολιτική

“Qatar Gate”: Η Εύα Καϊλή συνάντησε την κόρη της στην φυλακή

Μετά από σχεδόν ένα μήνα, η Εύα Καϊλή συνάντησε την δύο ετών κόρη στις φυλακές Χάρεν.



Την ευκαιρία να συναντήσει την δύο ετών κόρη της είχε σήμερα η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, που παραμένει υπό κράτηση στις γυναικείες φυλακές Χάρεν στις Βρυξέλλες, κατηγορούμενη για πρωταγωνιστική συμμετοχή στο γνωστό σκάνδαλο Qatar gate, που συνταράσσει το Ευρωκοινοβούλιο.

Στις 17:20 ώρα Ελλάδας ο πατέρας της, Αλέξανδρος Καϊλής, πέρασε το κατώφλι της φυλακής συνοδεύοντας την εγγονή του για την πρώτη συνάντηση της με τη μητέρα της από την ημέρα που η κα Καϊλή συνελήφθη και κρατείται.

Η κυρία Καϊλή είχε καταθέσει δια των συνηγόρων της αίτημα να της επιτραπεί να συναντήσει την δύο ετών κόρη της, το οποίο και έγινε δεκτό από τις δικαστικές αρχές του Βελγίου και σήμερα το απόγευμα η συνάντηση αυτή έγινε γεγονός.

