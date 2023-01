Κοινωνία

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Επιβαρυμένη η κατάσταση της υγείας του

Παραμένει στο νοσοκομείο ο τέως μονάρχης. Η κατάσταση της εύθραυστης υγείας του.

Για τέταρτη ημέρα νοσηλεύεται ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος, με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1 να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του έχει επιβαρυνθεί.

Δεν είναι διασωληνωμένος, βρίσκεται ωστόσο, σε αναπνευστική υποστήριξη και η επαφή του με το περιβάλλον είναι πολύ περιορισμένη.

Ο τέως μονάρχης αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Πριν από περίπου έναν χρόνο είχε νοσήσει με κορονοϊό, ενώ τον Δεκέμβριο του 2021 είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με πνευμονικό οίδημα. Στο παρελθόν είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ αντιμετωπίζει και κινητικά προβλήματα.

Η οικογένειά του είναι στο πλευρό του. Η σύζυγός του, Άννα Μαρία αλλά και τα παιδιά τους που ζουν στο εξωτερικό έχουν έρθει στην Αθήνα και είναι δίπλα του, όπως και οι αδελφές του, Σοφία και Ειρήνη.

Η τελευταία φορά που εμφανίστηκε δημόσια ήταν πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Οκτώβριο, στο κέντρο της Αθήνας.

