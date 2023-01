Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Λέσβο - Παπαζάχος: Οι κάτοικοι να είναι σε επιφυλακή, γιατί….

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την ακολουθία μετά από τα 4,9 Ρίχτερ. Γιατί ζήτησε να μην υπάρξει εφησυχασμός. Τι ανέφερε για τα ρήγματα στην περιοχή και τους μεγάλους σεισμούς στην Ελλάδα,

Στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Κυριακή ο σεισμολόγος Κώστας Παπαζάχος, για τις σεισμικές δονήσεις στην Λέσβο και τις εκτιμήσεις των ειδικών σχετικά με την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας.

Όπως είπε συνομιλώντας με την Φαίη Μαυραγάνη, «καλά πηγαίνει η ακολουθία, έχουμε πολλούς μετασεισμούς το βράδυ, ο πιο μεγάλος ήταν 3,1 Ρίχτερ».

Προσέθεσε ότι «Πρόκειται για χερσαία περιοχή, για ένα ρήγμα που είναι παράλληλα με ένα άλλο μεγάλο ρήγμα και δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια αν ήταν ο κύριος σεισμός. Η περιοχή έχει πολύ καιρό να δώσει μεγάλο σεισμό. Μπορεί να υπάρξει σε άλλο μέρος του ρήγματος ένας σεισμός 4,5 ή 4,8 Ρίχτερ που να ενεργοποιήσει κάτι άλλο».

Όπως είπε ο κ. Παπαζάχος, «θα πρέπει να περάσει μια εβδομάδα για να ξέρουμε αν ήταν ο κύριος σεισμός τα 4.9 Ρίχτερ».

Θύμισε πως πριν από πολλά χρόνια, από το ρήγμα της Αγίας Παρασκευής είχε γίνει μεεγάλος σεισμός που προκάλεσε εκατοντάδες θανάτους και καταστρφοές και υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι της Λέσβου «θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή».

Σε ότι αφορά γενικότερα την σεισμική δραστηριότητα στην χώρα μας, ο Κώστας Παπαζάχος τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει το 60% της σεισμικής δραστηριότητας της Ευρώπης και το 3% της παγκόσμιας σεισμικής δραστηριότητας. Κάθε χρόνο γίνονται 10 σεισμοί των 5 Ρίχτερ και ένας σεισμός 6,2 - 6,3 Ρίχτερ γίνεται κάθε χρόνο ή αν δεν γίνει τον έναν χρόνο θα γίνει τον άλλον. Είναι φυσικό εδώ και εκατομμύρια χρόνια, είναι σαν να λέμε γιατί έχει κίνηση το ποτάμι το πρωί».

