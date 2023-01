Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Λέσβο - Λέκκας: Λίγες πιθανότητες για μεγαλύτερο σεισμό από του 1867

Οι εκτιμήσεις και τα σχόλια από τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ για την σεισμική ακολουθία και τα μέτρα που θα ληφθούν.

Στη Λέσβο βρίσκεται ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ευθύμης Λέκκας γα την καταγραφή των ζημιών που άφησαν οι χθεσινές δονήσεις στο νησί, καθως και για την γενικότερη παρακολούθηση του φαινομένου.

Με δηλώσεις που έκανε στον ΣΚΑΪ, ο κ. Λέκκας «θυμήθηκε» τον μεγάλο σεισμό των 6,5 Ρίχτερ που είχε σημειωθεί στη Λέσβο το 1867. «Βρίσκομαι στη βόρεια Λέσβο, όπου χθες εκδηλώθηκε δόνηση μεγέθους 4,9 Ρίχτερ, προκαλώντας μικρές βλάβες σε παλιά σπίτια και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο. Στη συνέχεια, εκδηλώθηκε κι άλλος σεισμός 4,7 Ρίχτερ. Ήρθαμε εδώ ως υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για να συντονίσουμε την κατάσταση και να λάβουμε μέτρα σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο και τον 'Εγκέλαδο 2'» είπε αρχικά ο κ. Λέκκας.

Και συνέχισε: «Το 1867 είχε γίνει σεισμός 6,5 βαθμών και δεν μπορούμε, με βάση συτό, να καθησυχάσουμε. Υπάρχουν πολύ λίγες πιθανότητες να γίνει μεγαλύτερος σεισμός. Εμείς σε κάθε περίπτωση, πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Η παρουσία κου εδώ σήμερα ήταν γα να συντονιστούν οι φορείς. Σύμφωνα με τις ως τώρα καταγραφές, δεν υπάρχουν πάνω από 30 ζημιές σε παλιά σπίτια, πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι, αλλά να μην εφησυχάζουμε».

Για την έντονη δραστηριότητα που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα σε διαφορετικά σημεία της χώρας, ο κ. Λέκκας είπε πως «υπάρχουν πολλοί σεισμοί, που συμπίπτουν μόνο χρονικά, δεν έχουν καμία γεωδυναμική συσχέτιση. Δεν υπάρχει γενικότερο αίτιο, ειναι χρονική σύμπτωση».

