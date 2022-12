Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Εύβοια - Λέκκας: πιθανός ένας σεισμός έως 5,5 Ρίχτερ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ για την σεισμική ακολουθία, μετά την δόνηση της Τετάρτης. Τι λέει για την πιθανότητα να έρθει και στην Ελλάδα μια “πολική βόμβα”.

«Το κρίσιμο ερώτημα, εάν δηλαδή τα 4,9 Ρίχτερ της Τετάρτης στα Ψαχνά της Εύβοιας, ήταν ο κύριος σεισμός , δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Κανένας επιστήμονας στον κόσμο δεν μπορεί να το απαντήσεις. Η Φύση έχει τους δικούς της κανόνες. Εμείς μπορούμε να εκτιμήσουμε κάποια στοιχεία που υπάρχουν», είπε ο Ευθύμιος Λέκκας, στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, «η σεισμική ακολουθία από χθες το μεσημέρι, θεωρείται ότι είναι προς την θετική κατεύθυνση και αυτό μας δίνει ικανοποίηση. Όμως, χωρίς να αποκλείεται να έχουμε κάποιον σεισμό της τάξεως των 5,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ».





«Στην περιοχή υπάρχει δραστηριότητα επί εβδομάδες με σεισμούς μεγέθους ανάλογου. Το θετικό είναι ότι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα συνεκλήθη η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου», τόνισε ο κ. Λέκκας.

Σχετικά με τις αναφορές του τις προηγούμενες ώρες για πιθανή «πολική βόμβα» στην Ελλάδα, ανάλογη με αυτήν των ΗΠΑ, ο Ευθύμης Λέκκας είπε ότι «είναι πιθανό να έρθει στην Ελλάδα μια “πολική βόμβα”, σε μικρότερη κλίμακα από αυτήν των ΗΠΑ. Αυτό είναι κυρίως μια υπόθεση εργασίας για να μας διευκολύνει επιχειρησιακά, δεν έχουμε κάποιο απτό στοιχείο».

Λίγο αργότερα, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, άφησε αχιμές για την Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, λέγοντας πως υπήρξαν παραλείψεις στην συνεδρίαση της Τετάρτης για την Εύβοια και τονίζοντας πως πρέπει να επιδειχθεί μεγάλη προσοχή στην νότια Εύβοια και όχι μόνο στην κεντιρκή.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο με νεκρούς στην Κηφισίας

Τούμπα: Κουκουλοφόροι έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων (βίντεο)

Καιρός: Ομίχλες και ασθενείς βροχές την Πέμπτη