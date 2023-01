Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Υπερπτήση UAV στο Αιγαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της Ελλάδας το μεσημέρι της Κυριακής.

Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV που εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε, σήμερα, Κυριακή 8 Ιανουαρίου, στις 13:55 πάνω από την Κανδελιούσσα στα 19.000 πόδια.

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

Ειδήσεις σήμερα:

Καρδίτσα: Πέθανε βρέφος 16 ημερών

ΝΑΤΟ - Σουηδία: η Τουρκία ζητά πράγματα που δεν θέλουμε να κάνουμε

Τροχαίο: Νεκρός 22χρονος από πτώση αυτοκινήτου σε μαντρότοιχο