Missing Alert: Τέλος στην αγωνία για την 12χρονη αγνοούμενη

Λήξη συναγερμού για την ανήλικη που είχε εξαφανιστεί. Η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού".



Αίσιο τέλος στην περιπέτεια της 12χρονης που είχε εξαφανιστεί από την Αθήνα.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σχετικά με την εξαφάνιση της ανήλικης, για την οποία είχε σημάνει Missing Alert, αναφέρει τα εξής:

«Η περιπέτεια της Εχσανί Χαντίσα, 12 ετών, έληξε σήμερα, 8 Ιανουαρίου 2023, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Εχσανί Χαντίσα είναι καλά στην υγεία της.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Εχσανί Χαντίσα και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί».

