Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική αντεπίθεση στο Ντονμπάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Χάνια Μαλιάρ, παραδέχθηκε ότι η κατάσταση στη Σολεντάρ είναι δύσκολη.

Οι Ουκρανοί στρατιωτικοί βρίσκονται σε «δύσκολη» κατάσταση καθώς ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονται κοντά στην πόλη Σολεντάρ, στην πρώτη γραμμή, όπου οι μάχες συνεχίζουν να μαίνονται, ανέφερε η υφυπουργός Άμυνας Χάνια Μαλιάρ μέσω Telegram.

Η διατήρηση του ελέγχου της Σολεντάρ και της Μπαχμούτ, που απέχουν περίπου 14 χιλιόμετρα, θεωρείται ζωτικής σημασίας για την προστασία των αμυντικών γραμμών της Σλοβιάνσκ και της Κραματόρσκ, πόλεων της ανατολικής Ουκρανίας που παραμένουν υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

Η κατάληψή τους θα ισοδυναμούσε με την κατάκτηση ολόκληρου του Ντονμπάς, στόχου που έθεσε η Ρωσία όταν ξεκινούσε ο πόλεμος, την 24η Φεβρουαρίου 2022.

«Αυτή τη στιγμή (η κατάσταση) είναι δύσκολη στη Σολεντάρ», αναγνώρισε η κυρία Μαλιάρ, εξηγώντας πως ο ρωσικός τακτικός στρατός και μισθοφόροι της εταιρείας Βάγκνερ εξαπολύουν αδιάκοπα επιθέσεις.

Ρώσοι μπλόγκερ που παρακολουθούν συστηματικά τις εξελίξεις έκαναν λόγο για διάτρηση των ουκρανικών αμυνών στη Σολεντάρ, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται επίσημα από τα μέρη.

Παρά τις σφοδρές μάχες, ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε νωρίτερα πως δεν αναμένει μείζονα προέλαση της Ρωσίας και υποσχέθηκε στους στρατιώτες του ενισχύσεις.

«Η Μπαχμούτ κρατάει», είπε ο 44χρονος αρχηγός του κράτους. «Η γειτονική Σολεντάρ επίσης αντέχει», πρόσθεσε, αν και παραδέχθηκε επίσης πως η κατάσταση είναι δύσκολη και ότι η πόλη έχει μετατραπεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της σε συντρίμμια. Πρόκειται για «ένα από τα πιο αιματηρά σημεία στα μέτωπα», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον κ. Ζελένσκι, ο Ολεξάντρ Σίρσκι, κορυφαίος αξιωματικός του ουκρανικού στρατού, επισκέφθηκε Μπαχμούτ και Σολεντάρ χθες για να δώσει οδηγίες και να οργανώσει την άφιξη ενισχύσεων και μεγαλύτερης ισχύ9ος πυρός. Πρόκειται για αξιωματικό που το Κίεβο χαρακτηρίζει ήρωα, πιστώνοντάς του την υπεράσπιση του Κιέβου και την αντεπίθεση στο Χάρκοβο.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι έκανε επίσης λόγο για ρωσικούς βομβαρδισμούς σε Κραματόρσκ και Χερσώνα κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της μονομερούς κατάπαυσης του πυρός που ανακοίνωσε η Μόσχα, χθες Κυριακή. Το Κίεβο δεν αναγνώρισε την κατάπαυση του πυρός, κάνοντας λόγο για «υποκρισία» και «προπαγάνδα». Η Κραματόρσκ και η Κοσταντίνιβκα χτυπήθηκαν από πυραύλους, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ, σύμφωνα με τον Κιρίλο Τιμοσένκο, αναπληρωτή γενικό γραμματέα της ουκρανικής προεδρίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Δευτέρα

Βραζιλία - Μπολσονάρου: Καταδίκασε την εισβολή στα κυβερνητικά κτήρια (εικόνες)

Πισπιρίγκου: Καταθέτει για το θάνατο της μικρής Τζωρτζίνας