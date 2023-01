Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Ελ Αραμπί έφτασε τον Τζιοβάνι!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ελ Αραμπί βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση των ξένων σκόρερ του Ολυμπιακού κι ενώ η δεύτερη θέση δεν απέχει, η πρώτη είναι πολύ δύσκολο να απειληθεί.

Στην τρίτη θέση των ξένων σκόρερ του Ολυμπιακού στην Α’ Εθνική/Super League βρίσκεται πλέον ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, αφού με το γκολ που σημείωσε απέναντι στον Βόλο έφτασε τα 61 στο πρωτάθλημα με τους Ερυθρόλευκους, όσα έχει και ο Τζιoβάνι, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της Super League.

Ο Βραζιλιάνος χρειάστηκε 129 αναμετρήσεις για να φτάσει στα 61 γκολ, ενώ ο ο Ελ Αραμπί έχει αγωνιστεί σε 117 ματς με πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό. Μπροστά του για την δεύτερη θέση των ξένων σκόρερ όλων των εποχών βρίσκεται ο Ίλια Ίβιτς με 64 τέρματα, τα οποία σημείωσε σε 112 αναμετρήσεις με τα χρώματα της ομάδας του Πειραιά. Στην κορυφή βρίσκεται ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς με 127 τέρματα.

Ο Ελ Αραμπί συνολικά βρίσκεται στην 13η θέση όλων των εποχών μαζί με τον Τζιοβάνι και τον Βασίλη Καραπιάλη, ενώ χρειάζεται μόλις τέσσερα γκολ για να μπει στην χρυσή δεκάδων των Ερυθρόλευκων σκόρερ στο πρωτάθλημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Παναγιώτης Τζένος: Θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του δημοσιογράφου

Κορονοϊός – Παυλάκης: Να επιστρέψει η υποχρεωτική χρήση μάσκας στα σχολεία

Βραζιλία - Μπολσονάρου: Καταδίκασε την εισβολή στα κυβερνητικά κτήρια (εικόνες)