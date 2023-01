Αθλητικά

Βόλος - Ολυμπιακός: Πάρτι με 4αρα για τους “ερυθρόλευκους”

O Ολυμπιακός «αποζημίωσε» με τον καλύτερο τρόπο τους περίπου 15.000 οπαδούς του που κατέκλυσαν το Πανθεσσαλικό.

Με το εμφατικό 4-0 επί του Βόλου ο Ολυμπιακός «αποζημίωσε» με τον καλύτερο τρόπο τους περίπου 15.000 οπαδούς του που κατέκλυσαν το Πανθεσσαλικό και με την 3η συνεχόμενη νίκη του, για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο στη Super League (προηγήθηκαν το 5-0 επί του Αστέρα Τρίπολης και το 2-0 επί του Ιωνικού), μείωσε προσωρινά στο -7 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, που σε λίγη ώρα (19:30) θα δοκιμαστεί στην OPAP Arena απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο Πεπ Μπιελ με πέναλτι στο 7ο λεπτό, ο Χουάνγκ στο 22΄, ο Μπακαμπού στο 45΄ κι ο Ελ Αραμπί στο 75΄ ήταν οι σκόρερ των Πειραιωτών, που σε ένα ακόμη ματς έπαιξαν αρκετά καλό ποδόσφαιρο κι επιβεβαίωσαν την ανοδική τους πορεία από τότε που ανέλαβε τα ηνία της ομάδας ο Μίτσελ.

Αντίθετα, το αρνητικό σερί του Βόλου επεκτάθηκε, καθώς η ομάδα της Μαγνησίας συμπλήρωσε 2 μήνες χωρίς «τρίποντο» (έχει να νικήσει από τις 10 Νοεμβρίου) με απολογισμό 3 ήττες και 2 ισοπαλίες στην τελευταία πεντάδα αγώνων.

Κάτω από την παρότρυνση των χιλιάδων φίλων του και υπό το βλέμμα του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος βρέθηκε στο γήπεδο για να δει την ομάδα του, οι «ερυθρόλευκοι» φρόντισαν από πολύ νωρίς να δείξουν τις διαθέσεις τους.

Από την προσπάθεια του Κώστα Φορτούνη στα πρώτα λεπτά η μπάλα βρήκε στον Άλχο κι αφού έγινε ο έλεγχος από το VAR διαπιστώθηκε ότι υπήρξε παράβαση (χέρι) κι έτσι ο διαιτητής Παπαπέτρου υπέδειξη το πέναλτι. Ο Πεπ Μπιελ εκτέλεσε ψύχραιμα και στο 7΄ ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ.

Ο Βόλος προσπάθησε ν΄ αντιδράσει και στο 15΄ ο Μεταξάς βρέθηκε στην περιοχή, αλλά το σουτ που επιχείρησε πέρασε πάνω από το δοκάρι του Πασχαλάκη. Κι ενώ οι γηπεδούχοι έψαχναν τρόπους για να διασπάσουν την άμυνα του Ολυμπιακού, στο 22΄ ο Χουάνγκ έκλεψε τη μπάλα έξω από την περιοχή κι από πλάγια θέση με δυνατό αριστερό σουτ «κάρφωσε» τη μπάλα στη γωνία του Κλέιμαν, για να γίνει το 2-0 με το πρώτο γκολ του Νοτιοκορεάτη στη Super League.

Το ματς ουσιαστικά τελείωσε στο 45΄, όταν ο Μπακαμπού βρέθηκε εντελώς αμαρκάριστος στην καρδιά της περιοχής του Βόλου μετά τη σέντρα ακριβείας του Ρέαμπτσουκ από αριστερά και με κεφαλιά δεν είχε κανένα πρόβλημα να «γράψει» το 3-0.

Με το νικητή να ήταν ήδη γνωστός, το ματς στο δεύτερο μέρος ήταν ανοιχτό κι από τις δύο ομάδες. Ο Βόλος έφτασε πολύ κοντά στη μείωση του σκορ στο 54΄, όταν ο Λούνα έκλεψε από τον Μπιελ, πλάσαρε τον Πασχαλάκη κι ενώ οι γηπεδούχοι ήταν έτοιμοι να πανηγυρίσουν, ο Ντόι έδιωξε την μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή.

Η «απάντηση» από τον Ολυμπιακό ήρθε στο 60΄, με τους Μπιελ-Ροντινέι να συνεργάζονται άψογα με το Βραζιλιάνο να πιάνει το σουτ και να τραντάζει το δοκάρι του Κλέιμαν. Ο γκολκίπερ του Βόλου είπε «όχι» στον Μπιελ στο 68΄, δεν έκανε, όμως, το ίδιο και στο 75΄ όταν ο Ελ Αραμπί, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, με σουτ μέσα από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Διαιτητής: Α. Παπαπέτρου

Κίτρινες: Ντέλετιτς, Μπαριέντος

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Εσκοβάλ (86΄ Σιελής), Πίρινεν, Άλχο, Λούνα, Μπαριέντος, Μεταξάς, Γκάτζι (78΄ Ουές), Ντέλετιτς (86΄ Καρτάλης), Τσιρίνος (65΄ Μεθκίδα), Κούτσιας

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Παπασταθόπουλος, Ντόι, Ρέαμπτσουκ (66΄ Μαρσέλο), Εμβιλά (78΄ Κασάμι), Χουάνγκ, Φορτούνης (71΄ Μασούρας), Μπιελ, Χάμες Ροντρίγκες (67΄ Σαμασέκου), Μπακαμπού (70΄ Ελ Αραμπί)

