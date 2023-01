Υγεία - Περιβάλλον

Χανιά: Συνοδός χτύπησε γιατρό

Ο γιατρός δεν υπέβαλε κάποια μήνυση, ωστόσο επιφυλάσσεται.

Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο στα Χανιά νοσηλεύεται ο γιατρός που τραυματίστηκε από συνοδό ασθενή. Δεν υπέβαλε κάποια μήνυση, ωστόσο επιφυλάσσεται.

Ένα σοβαρό επεισόδιο με πρωταγωνιστές συνοδό ασθενή και έναν γιατρό σημειώθηκε χθες, σύμφωνα με πληροφορίες στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, 22χρονος με πρόβλημα ζαχάρου, βρέθηκε στο ΚΥ συνοδευόμενος από 23χρονο φίλο του, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη αγωγή ινσουλίνης, καθώς γίνονταν προσπάθειες για τη ρύθμιση του διαβήτη του. Οι νεαροί ωστόσο ήθελαν να απομακρυνθούν από το χώρο, με τον γιατρό ακολουθώντας τους, απευθυνόμενος στον ασθενή τον προέτρεψε να μη φύγει γιατί κινδυνεύει η ζωή του.

Τότε ήταν που ο συνοδός του νεαρού -εικάζεται πως εκείνος και ο φίλους του είχαν καταναλώσει αλκοόλ- εκνευρίστηκε όπως λένε οι πληροφορίες και επιτέθηκε στο γιατρό, σπρώχνωντας τον με αποτέλεσμα να βρεθεί κάτω βαρύτατα χτυπημένος.

Ο γιατρός μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, νοσηλεύται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο καθώς έχει χτυπήσει το δεξί του ισχίο και στα πλευρά.

Για το συμβάν ο γιατρός έκανε αναφορά στο ΑΤ Φαιστού και δεν υπέβαλε κάποια μήνυση, ωστόσο επιφυλάσσεται.

