Ελευθέριος Βενιζέλος – Επιβατική κίνηση: Θεαματική αύξηση το 2022

Ο απολογισμός των πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας για το 2022.

Στα 22,73 εκατ. ταξιδιωτών ανήλθε η συνολική επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 84,1% σε σύγκριση με το 2021 και μείωση κατά 11,1% σε σύγκριση με το 2019.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε σύγκριση με το 2021 οι επιβάτες εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 60,3% και οι διεθνείς επιβάτες κατά 98,3%, αλλά υστέρησαν σε σχέση με το 2019, κατά 4,7% και 13,9% αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά την επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ανήλθε σε 1,6 εκατ., μειωμένη κατά 3% σε σύγκριση με τα επίπεδα του Δεκεμβρίου 2019. Αναλυτικά, η επιβατική κίνηση εσωτερικού ξεπέρασε τα επίπεδα του Δεκεμβρίου 2019 κατά 7,9%, ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση εμφάνισε μείωση της τάξης του 7,3%.

Πτήσεις

Συνολικά, κατά τη διάρκεια του 2022, ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ανήλθε σε περίπου 213 χιλιάδες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 34,2% σε σχέση με το 2021 και πτώση της τάξης του 5,4% σε σχέση με το 2019. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού όσο και οι διεθνείς πτήσεις ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2021 κατά 30,9% και 37,1% αντίστοιχα. Οι εγχώριες πτήσεις ξεπέρασαν επίσης και τα επίπεδα του 2019 κατά 2,9%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις παρέμειναν μειωμένες σε σύγκριση με το 2019, κατά 11,4%.

