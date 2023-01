Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Λέσβο: υπόκωφοι ήχοι τρομάζουν τους κατοίκους (εικόνες)

Τι προκαλεί το "βουητό" που έχει αναστατώσει τους κατοίκους της Λέσβου, μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Η έντονη σεισμική δραστηριότητα που παρατηρείται τις τελευταίες ώρες στο νησί της Λέσβου έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Εκτός από τον "χορό των Ρίχτερ" όμως ανησυχία και αναστάστωση στους κατοίκους προκαλεί και ένα έντονο βουητό που αισθάνονται εδώ και αρκετές ημέρες καθώς κατά τη διάρκεια του μεγάλου σεισμού, υπήρξε και μια δυνατή βοή.

Αναλύοντας το φαινόμενο των υπόκωφων κρότων ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκκας, στο protothema, υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο φαινόμενο, εκδηλώνεται σε επιφανειακούς σεισμούς και ιδίως όταν βρισκόμαστε κοντά στις εστίες των σεισμών.

Όπως ανέφερε συγκεκριμένα, πρόκειται για μικρά σπασίματα οφιολιθικών πετρωμάτων που αντιστοιχούν σε πολύ μικρές σεισμικές δονήσεις που δεν καταγράφονται. Αυτό προκαλεί τον θόρυβο που έχει διάρκεια και τρομάζει τους κατοίκους της περιοχής. Όμοια περιστατικά, έχουν συμβεί και στον ισχυρό σεισμό στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021 αλλά και στην περιοχή Ζαράκες στην Εύβοια.

Ακόμη, ανέφερε ότι η βοή εξαρτάται από το πού είμαστε, από το σπίτι στο οποίο βρισκόμαστε, από τα κτίρια που υπάρχουν στην περιοχή και την αστική ανάπτυξη.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τους μεγάλους σεισμούς και μετασεισμούς που εκδηλώθηκαν στο νησί, τα αρμόδια κλιμάκια κάνουν ελέγχους σε κτίρια της περιοχής.

Σε δήλωση της, η Μαρία Κομνηνάκα, βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ, αναφέρει «Καθώς η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται για τέταρτη μέρα στη Λέσβο, είναι επιτακτική ανάγκη τώρα:

Να επεκταθεί ο αντισεισμικός έλεγχος σε όλα τα σχολικά κτίρια του νησιού και όχι μόνο σε αυτά της Δυτικής Λέσβου, όπως και στο Νοσοκομείο, σε δημόσια κτίρια και άλλους μεγάλους εργασιακούς χώρους.

Να οριστούν και να γίνουν γνωστοί, τώρα και όχι την τελευταία στιγμή, μεγάλοι σταθμοί συγκέντρωσης, σε περίπτωση εκδήλωσης νέου μεγάλου σεισμού, καθώς και ολοκληρωμένο σχέδιο για τη φιλοξενία κατοίκων, των οποίων τα σπίτια κρίνονται έστω και προσωρινά μη κατοικήσιμα.

Σε όλη την απαραίτητη μέριμνα συμπεριλαμβάνεται η έγκαιρη και σαφής ενημέρωση του λαού του νησιού, με πρώτη την ευθύνη του κράτους και της κυβέρνησης».

Πηγή εικόνων: lesvosnews.net

