Πολιτική

Πολιτική κόντρα: υποκλοπές, Σμυρλής και Κουτούπης - Ελευθεριάδου στο “μενού”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι διαξιφισμοί Νέας Δημοκρατίας – ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών, αλλά και για τις σχέσεις πολιτικών στελεχών με φορείς του Δημοσίου.

Πλούσιο παραμένει το «μενού» της πολιτικής αντιπαράθεσης, που από την Δευτέρα είχε στο επίκεντρο τον Ανδρέα Κουτούπη και την Τάνια Ελευθεριάδου, καθώς πέραν από την συνέχεια που δίνουν σήμερα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, αντιδικούν για ακόμη μια φορά για τις υποκλοπές, με αφορμή δημοσίευμα ισραηλινής εφημερίδας.

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αναφέρεται:

«Μετά την αποκάλυψη των New York Times πως ο άνθρωπος του κ. Μητσοτάκη στο ΥΠΕΞ κ. Σμυρλής έδωσε άδεια εξαγωγής για το κακόβουλο λογισμικό Predator στη Μαδαγασκάρη, σήμερα η ισραηλινή Haaretz αποκαλύπτει πως αντίστοιχη άδεια δόθηκε από τις ελληνικές Αρχές και για το Μπαγκλαντές. Οι αποκαλύψεις αυτή τη φορά ωστόσο είναι ακόμα πιο σοβαρές. Όπως αποκαλύπτεται από το ρεπορτάζ ο κ. Μητσοτάκης που διατεινόταν πως δεν γνώριζε ποιοι έχουν το Predator, όχι μόνο παρακολουθούσε πολιτικούς αντιπάλους, υπουργούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες και αξιωματικούς, όχι μόνο έδινε άδεια για εξαγωγή του σε άλλες χώρες με αυταρχικά καθεστώτα, αλλά είχε κάνει και την Ελλάδα κέντρο εκπαίδευσης ξένων πρακτόρων για το παράνομο λογισμικό. Τα επίσημα έγγραφα από το Μπαγκλαντές επιβεβαιώνουν πως η εκπαίδευση των πρακτόρων στην Ελλάδα ήταν σε γνώση των Αρχών, αφού απευθύνονται στις ελληνικές πρεσβευτικές και προξενικές Αρχές. Το ότι ο κ. Μητσοτάκης επί μήνες λέει ψέματα για το Predator το γνωρίζαμε. Πλέον αποδεικνύεται πως είναι άκρως επικίνδυνος όχι μόνο για τη Δημοκρατία αλλά και για την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας. Σε οποιαδήποτε άλλη δημοκρατική χώρα δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε μία ημέρα στη θέση του».

Αντί άλλης απάντησης για όσα αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ επιτιθέμενος στην ΝΔ για τον Γιάννη Σμυρλή, σε ανακοίνωση του κυβερνώντος κόμματος αναφέρεται ότι «ορίστηκε ο Γιάννης Σμυρλής ως αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής αρμόδιος για οργανωτικά ζητήματα και θέματα σχετικά με την προετοιμασία των εκλογών. Παράλληλα, έχουν οριστεί ήδη ο Νίκος Παπουτσής αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής αρμόδιος για οικονομικά και διοικητικά ζητήματα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου ως συντονιστής γενικής διεύθυνσης».

Με άλλη ανακοίνωση της, η Νέα Δημοκρατία στρέφει τα πυρά της στον ΣΥΡΙΖΑ και πάλι για την Τάνια Ελευθεριάδου, αναφέροντας:

«Σχεδόν 24 ώρες μετά τις αποκαλύψεις για τη βουλευτή Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ελευθεριάδου και τα 55 εντάλματα πληρωμών για υπηρεσίες της προς τον ΕΦΚΑ στη διάρκεια της βουλευτικής της θητείας, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας συνεχίζουν την πλήρη αφωνία. Μετά τη χθεσινή επιβεβαίωση των αποκαλύψεων από την ίδια την κ. Ελευθεριάδου, ρωτάμε ξανά:

Στην περίπτωση της κ. Ελευθεριάδου υπάρχει ή όχι θέμα ασυμβίβαστου;

Υπάρχει ασυμβίβαστο α λα καρτ ή ασυμβίβαστο με πλαφόν;

Αφορούν οι εν λόγω πληρωμές που έλαβε η κ. Ελευθεριάδου από τον ΕΦΚΑ υποθέσεις που ανέλαβε όντας βουλευτής;

Θα ζητήσει ο κ. Τσίπρας την άμεση παραίτησή της;»

Εν τω μεταξύ, σε μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση θα προσφύγει ο Ανδρέας Κουτούπης, που στοχοποιήθηκε την Δευτέρα από δημοσιεύματα και από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ανακοίνωσε ο συνήγορος του, Αλέξης Κούγιας. Στην ανακοίνωση από το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια, αναφέρονται τα εξής

«Προ ολίγης ώρας ο τακτικός καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ανδρέας Κουτούπης επικοινώνησε μαζί μου και με ενημέρωσε ότι είναι θύμα μιας εκ προθέσεως και για πολιτικούς μόνο λόγους, συκοφαντικής δυσφημήσεως από την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, Πόπη Τσαπανίδου, αλλά και από συγκεκριμένους στρατευμένους δημοσιογράφους και πολιτικούς, περί του ότι δήθεν η εταιρεία, της οποίας είναι ιδιοκτήτης, έχει χαριστικώς γίνει αποδέκτης 400 απευθείας αναθέσεων, όσον αφορά την προσφορά των ειδικών επιστημονικών υπηρεσιών, τις οποίες προφέρει επί σειρά ετών. Ο εντολέας μου ζήτησε από εμένα να καταστήσω σαφές ότι οι ειδικές επιστημονικές υπηρεσίες, τις οποίες προσφέρει η εταιρεία του, είναι μοναδικές όσον αφορά την επιστημονική υποδομή του ιδίου και των συνεργατών του, και ότι επί διακυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει συμβεί τίποτα διαφορετικό, όσον αφορά την προσφορά των επιστημονικών υπηρεσιών από αυτόν και τους συνεργάτες του, από ό,τι συνέβαινε και επί διακυβερνήσεως της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ που προσέφευγε στην εταιρία του, στον ίδιο και στους συνεργάτες του για την προσφορά των ιδίων ακριβώς ειδικών επιστημονικών υπηρεσιών.

Ο κ. Ανδρέας Κουτούπης μού ζήτησε την άμεση προσφυγή στη Δικαιοσύνη για την υποβολή μηνύσεων για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφημήσεως, της ψευδούς καταμηνύσεως και της εκβιάσεως για πραγματικά γεγονότα, τα οποία δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο παρόν δελτίο τύπου, και στην κατάθεση αγωγών λόγω της προσβολής της προσωπικότητός του, της δυσφημήσεως της εταιρείας του και της γενικότερης οικονομικής καταστροφής, την οποία έχει υποστεί από τη χωρίς καμία πολιτική αιδώ ταπεινή εκμετάλλευση, μόνο για πολιτικά οφέλη, της ανάδειξης αυτού του δήθεν σκανδάλου από τα ίδια πολιτικά πρόσωπα και από τους ίδιους πολιτικούς σχηματισμούς, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν ζητήσει την παροχή των ίδιων επιστημονικών υπηρεσιών από τον ίδιο και τους συνεργάτες του».

Η Ελληνική Λύση από την πλευρά της αναφέρει «Οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών, επιβεβαιώνουν τι ακριβώς εννοεί η Ν.Δ. όποτε κάνει λόγο για «διαφάνεια παντού»: Η κυβέρνηση προαναγγέλλει «άπλετο φως» και νομοθετεί για «μαύρο σκοτάδι»..».

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΠΕ - Ιώσεις: Πώς να “ρίξετε” τον πυρετό

Καλιφόρνια: Καταστροφικές πλημμύρες – Εκκενώνονται επαύλεις διασήμων (εικόνες)

Άγιος Παντελεήμονας: Σύλληψη για αρπαγή, βιασμό και κλοπή γυναίκας