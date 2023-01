Πολιτική

Ο Κουτούπης, ο ΕΦΚΑ, η Ελευθεριάδου και οι απευθείας αναθέσεις

Μετωπική σύγκρουση ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ στον απόηχο της υπόθεσης Χειμάρα. Τα δημοσιεύματα, οι καταγγελίες, τα αιτήματα για διαγραφές και οι εξηγήσεις.

Παράλληλα με τις πολιτικές διαμάχες για θέματα της επικαιρότητας, όπως η έλλειψη φαρμάκων, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τις παράλληλες απασχολήσεις βουλευτών τους και τις συναλλαγές με κρατικούς φορείς, στην σκιά της υπόθεσης του Θέμη Χειμάρα, ο οποίος προ ημερών παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος, ενώ πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας που διέταξε ο Οικονομικός Εισαγγελέας.

Η κόντρα της Δευτέρας επικεντρώνεται γύρω από στελέχη της Γραμματείας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ, που σύμφωνα με δημοσιεύματα είχαν εξασφαλίσει συμβάσεις με απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες συμφερόντων τους ύψους εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και γύρω από την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Τάνιας Ελευθεριάδου και την εργασιακή σχέση της με τον ΕΦΚΑ στην διάρκεια της θητείας της, σε μια υπόθεση που παραπέμπει στον πρόσφατο θόρυβο σχετικά με την «γαλάζια» βουλευτή Άννα Ευθυμίου..

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Δευτέρας ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε τα εξής:

«Μετά τους Πάτση, Μαραβέγια και Χειμάρα, βλέπει το φως της δημοσιότητας ακόμη μία σκανδαλώδης υπόθεση που αποδεικνύει την έκταση του “γαλάζιου” πλιάτσικου στο δημόσιο χρήμα. Τη στιγμή που οι πολίτες μετράνε και το ευρώ για να βγάλουν το μισό μήνα, οι φίλοι του κ. Μητσοτάκη πλουτίζουν με εκατομμύρια από τα δημόσια ταμεία. Όπως αποκαλύπτει σήμερα το newsbomb.gr, οι κκ Ανδρέας Κουτούπης και Ανδρέας Ροδάκος έχουν εξασφαλίσει σε λιγότερο από 40 μήνες μέσω διαφόρων εταιρειών συμφερόντων τους, σχεδόν 420 συμβάσεις αξίας 5,5 εκατ. ευρώ περίπου από το Δημόσιο μέσα από εκατοντάδες απευθείας αναθέσεις και διαγωνιστικές διαδικασίες. Πρόκειται για πρόσωπα στενά συνδεδεμένα με τη ΝΔ, καθώς ο κ. Κουτούπης είναι συντονιστής της Γραμματείας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ και ο συνεργάτης του Ανδρέας Ροδάκος εμφανίζεται δημοσίως ως φίλος του Άδωνι Γεωργιάδη. Αλλά δεν είναι μόνο το γεγονός ότι επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη συντελείται ένα όργιο διασπάθισης δημόσιου χρήματος από “γαλάζιους” ημετέρους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων τους. Αυτοί που ανήλθαν στην εξουσία με σημαία τον φιλελευθερισμό και το λιγότερο κράτος, έχουν ρημάξει το δημόσιο χρήμα. Το ερώτημα για τον κ. Μητσοτάκη είναι απλό: Θα διαγράψει τον κ. Κουτούπη από τη ΝΔ; Θα απαιτήσει την επιστροφή των 5,5 εκατ. ευρώ απευθείας αναθέσεις;»

Ερωτηθείς σχετικά κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Γιάννης Οικονόμου απάντησε πως «Η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι πορεύεται σε όλα τα ζητήματα με σύμμαχο τη διαφάνεια και τη νομιμότητα. Αυτές είναι βασικές αξίες, συνυφασμένες πλήρως με την Παράταξή μας. Όσο απόλυτοι είμαστε σε αυτό, άλλο τόσο είμαστε στο ό,τι δεν υιοθετούμε ούτε τη σκανδαλολογία, ούτε τις ατεκμηρίωτες καταγγελίες, ούτε τις εύκολες ενοχοποιητικές υποθέσεις, ούτε την προσπάθεια δημιουργίας ενός «αχταρμά» με πραγματικά και ανύπαρκτα γεγονότα, με περιγραφές, με φωτογραφίες, με ιδιότητες που υπήρχαν, δεν υπήρχαν, προκειμένου να βγουν τα συμπεράσματα που κάποιοι έχουν στο μυαλό τους. Η Κυβέρνηση αυτή πορεύεται σε όλα της τα ζητήματα με βάση τη νομιμότητα, τους κανόνες, τους θεσμούς και τη διαφάνεια.

Είναι γνωστοί οι νόμοι, τα ασυμβίβαστα, οι περιορισμοί, όπως, επίσης, και τα όργανα της Πολιτείας, που είναι επιφορτισμένα με το να ελέγχουν περαιτέρω πράγματα, πέραν του ασυμβίβαστου, όπως αυτά που περιγράψατε. Παρεμπιπτόντως, ακόμα περιμένω μια απάντηση από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το ζήτημα των δύο Υπουργών του, που είχαν υποπέσει σε αυτά τα ασυμβίβαστα, της κυρίας Γεροβασίλη και του κ. Φλαμπουράρη. Θα πει κανείς ότι πολιτικά κρίθηκε στις εκλογές, ενδεχομένως. Παρ’ όλα αυτά, εδώ υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα. Δύο Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θα έπρεπε να παίρνουν δουλειές από το Δημόσιο, έπαιρναν και μάλιστα σε ικανοποιητικό βαθμό, τολμώ να πω. Δεν είδα να υπάρχει κάποια κίνηση και δεν είδα να υπάρχει και κάποιο σχόλιο ή έστω κάποια αυτοκριτική σήμερα γι’ αυτό το ζήτημα. Περιμένουμε από την προηγούμενη εβδομάδα, θα περιμένουμε».

Απαντώντας, η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Πόπη Τσαπανίδου, δήλωσε:

«Πυκνώνουν τα δημοσιεύματα που αποκαλύπτουν ένα νέο όργιο με 420 απευθείας αναθέσεις, ύψους 5,5 εκατ. ευρώ σε στελέχη της ΝΔ και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχειρεί να το καλύψει με γενικόλογες αοριστίες. Την ώρα που οι πολίτες μετράνε και το τελευταίο ευρώ με την αισχροκέρδεια να τους γονατίζει, περιμένουμε από την κυβέρνηση σαφείς απαντήσεις για ένα ακόμη σκάνδαλο που προκαλεί το δημόσιο αίσθημα.

Ρωτάμε λοιπόν τον κ. Μητσοτάκη:

Θα διαγράψει τον κ. Κουτούπη από τη ΝΔ ή στηρίζει ακόμα ένα πλιάτσικο 5,5 εκατ. ευρώ;

Θα ζητήσει να επιστρέψουν τα 5,5 εκατ. ευρώ που ενθυλάκωσαν από τα δημόσια ταμεία;

Θα ζητήσει από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Ελεγκτικό Συνέδριο να διεξάγουν ελέγχους για τη νομιμότητα των εν λόγω απευθείας αναθέσεων;

Θα απαντήσει αυτή τη φορά ή θα συνεχίσει να προσβάλλει την δοκιμαζόμενη κοινωνία, επιτρέποντας σε κάποιους να κάνουν πάρτι με τα χρήματα των φορολογουμένων;».

Άμεση ήταν η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ανέφερε σε ανακοίνωση της:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ αδυνατώντας να αντιπαρατεθεί πολιτικά με την Κυβέρνηση καταφεύγει στον μόνο δρόμο που ξέρει: στη λάσπη και σε λογικές πιστοποιητικού πολιτικών φρονημάτων! Έφτασε στο σημείο να συνδέει την Κυβέρνηση με την επαγγελματική δραστηριότητα ιδιωτών που δεν έχουν καμία οργανική σχέση με την Κυβέρνηση και τη ΝΔ. Ο ένας δεν είχε ποτέ καμία οργανική σχέση με την Κυβέρνηση ή τη ΝΔ και ο άλλος δεν έχει οποιαδήποτε οργανική σχέση με τη ΝΔ εδώ και 10 μήνες! Η εν λόγω εταιρεία στην οποία αναφέρεται το δημοσίευμα άνθισε επί ΣΥΡΙΖΑ οπότε και σύναψε εκατοντάδες συμβάσεις, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ενώ ο ένας εκ των δύο ιδιωτών που προσπαθούν να συνδέσουν με τη ΝΔ τοποθετήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ ως εσωτερικός ελεγκτής σε φορέα του δημοσίου, ενώ σύναψε και ατομικές συμβάσεις με το ΚΕΕΛΠΝΟ επί υπουργίας Πολάκη! Δεν ξέρουμε αν στο πρόγραμμα της «δεύτερης φοράς», εντάσσεται και ο έλεγχος πολιτικών φρονημάτων πριν την ανάληψη οποιασδήποτε σύμβασης με το δημόσιο. Καταλαβαίνουμε ότι η τοξικότητα είναι το μόνο έδαφος στο οποίο μπορεί να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ας ενημερώνονται τουλάχιστον πριν βγάλουν βαρύγδουπες ανακοινώσεις γιατί το μόνο που πετυχαίνουν είναι η αυτογελοιοποίηση».

Ο ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να απαντήσει ως εξής:

«Ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ συνεχίζουν να καλύπτουν το όργιο 5,5 εκατ. ευρώ απευθείας αναθέσεων από τον συντονιστή της Γραμματείας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ κ. Κουτούπη και την παρέα του. Όσο και να προσπαθεί να θολώσει τα νερά τα δεδομένα είναι αμείλικτα και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης:

Οι κ. Κουτούπης και Ροδάκος επιβραβεύτηκαν με 420 απευθείας αναθέσεις σε μία τριετία συνολικού ύψους 5,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρία KnR του κ. Κουτούπη από το 2019 που εξελέγη η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης καταγράφει κάθε χρόνο νέο ρεκόρ ακαθάριστων εσόδων, σχεδόν στο σύνολό τους από φορείς του Δημοσίου με απευθείας αναθέσεις. Μόλις ξεκίνησε έλεγχος του ΣΔΟΕ στην εταιρία KnR, ο κ. Ροδάκος, συνέταιρος του κ. Κουτούπη στην KnR, έφτιαξε μέσω της συζύγου του και μέχρι τότε εργαζόμενης της KnR μία νέα εταιρία, την SPARK, η οποία μέσα σε έναν χρόνο έχει πάρει 1,3 εκατ. ευρώ επιπλέον απευθείας αναθέσεις. Όπως προκύπτει από το νόμο, οι αναθέσεις αυτές είναι παράνομες, αφού η εταιρία δεν πληρούσε την προϋπόθεση τουλάχιστον τριετούς εμπειρίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλουν να διερευνήσουν τη νομιμότητα των συμβάσεων αυτών.

Τέλος, την ώρα που οι πολίτες αγωνιούν για το πώς θα τα βγάλουν πέρα, είναι τουλάχιστον εξοργιστικό να μιλά για διαφάνεια και «δουλειές με πιστοποιητικά πολιτικών φρονημάτων» το κόμμα των Πάτσηδων, του Χειμάρρα, των 8,5 δις. απευθείας αναθέσεων»?.

Την ίδια ώρα πάντως, η Νέα Δημοκρατία έβαλε στο στόχαστρο την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Τάνια Ελευθεριάδου και την σχέση της με τον ΕΦΚΑ, αναφέροντας σε ανακοίνωση του κόμματος τα ακόλουθα:

«Η βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ελευθεριάδου ας αφήσει τις βαρύγδουπες αναρτήσεις και αντί να επιχειρεί να εμφανιστεί ως τιμητής, ας απαντήσει, τόσο η ίδια όσο και το κόμμα της:

Έχει ή όχι 55 εντάλματα πληρωμών για υπηρεσίες της προς τον ΕΦΚΑ από το 2019 έως σήμερα, ενώ την ίδια στιγμή είχε βουλευτική ιδιότητα;

Στην περίπτωσή της ισχύει το ασυμβίβαστο ή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπεράνω του Συντάγματος;

Ο κ. Τσίπρας θα ζητήσει την άμεση παραίτησή της ή όχι;».

Σε δήλωση της η βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, Τάνιας Ελευθεριάδου σημειώνει τα εξής:

«Σχετικά με την ανακοίνωση της ΝΔ και το δήθεν ασυμβίβαστο της βουλευτικής μου ιδιότητας με αυτήν της ιδιότητας της ειδικού πληρεξουσίου και αντικλήτου του e-ΕΦΚΑ, δηλώνω τα εξής:

με βάσει το άρ. 57 του Συντάγματος, δεν προκύπτει ασυμβίβαστο των παραπάνω αναφερόμενων ιδιοτήτων, καθώς ασκώ το επάγγελμα του δικηγόρου ως ελεύθερη επαγγελματίας και όχι με «την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή μετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή γενικού διευθυντή ή των αναπληρωτών τους επιχείρησης». Στη διάθεσή μου έχω σχετική γνωμοδότηση του καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου κ. Γεώργιου Σωτηρέλη, που τεκμηριώνει εμπεριστατωμένα και χωρίς αμφιβολία την ορθότητα της νομικής μου προσέγγισης για το εν λόγω θέμα. Εξάλλου, με την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2008 το γενικό ασυμβίβαστο της ιδιότητας του βουλευτή με την άσκηση οιουδήποτε επαγγέλματος δεν ισχύει, και οι βουλευτές μπορούν να δραστηριοποιούνται νομίμως ως επαγγελματίες δικηγόροι. η παροχή υπηρεσιών στον e-ΕΦΚΑ (πρ. ΙΚΑ), αρχής γενομένης από το 2011 δεν αποτελεί ασυμβίβαστο. Η ΝΔ αποσιωπά πως για τα 55 «εντάλματα πληρωμής» το ποσό που έλαβα από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα από τον ΕΦΚΑ, εκτελώντας της νομικές υπηρεσίες προς όφελος του ελληνικού δημοσίου και των ασφαλισμένων του οργανισμού, ανέρχονται στα 16.529,87 (μεικτές αποδοχές συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εξόδων γραμματίων προείσπραξης Δικηγορικού Συλλόγου), δηλαδή περίπου 7.000 ευρώ καθαρές αποδοχές, για τις οποίες και φορολογήθηκα. η προσπάθεια συμψηφισμού της νόμιμης εργασίας, με απολύτως κοστολογημένη αμοιβή που δεν ξεπερνά τα 7.000 ευρώ καθαρά σε διάστημα 3,5 ετών, με το πλιάτσικο εκατομμυρίων από τους παντός τύπου Πάτσηδες, Χειμάρρες και Κουτούπηδες της κυβερνητικής πλειοψηφίας, τις απευθείας αναθέσεις 8,5 δισεκατομμυρίων, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες ονομαστικής στόχευσης, τα δανεικά και αγύριστα χρήματα στις τράπεζες, θα προκαλούσε γέλωτα εάν δεν ήταν απλά εξοργιστική.

Δεν νιώθω την ανάγκη να απολογηθώ στο καθεστώς Μητσοτάκη που έχει ρημάξει τα δημόσια ταμεία. Αν νομίζουν ότι οι γαλάζιες ακρίδες θα ξεχαστούν με τέτοιου είδους αποπροσανατολισμούς και γελοίες προσπάθειες συμψηφισμού, είναι γελασμένοι. Μπορεί να πείσει ο κ. Μητσοτάκης πως 7.000 ευρώ νόμιμης εργασίας σε 3,5 χρόνια είναι το ίδιο με 8,5 δις. απευθείας αναθέσεων στους κολλητούς του;

Οι προοδευτικοί πολίτες της Καβάλας γνωρίζουν το ποιόν μου και την καθαρότητά μου. Άλλωστε, όποιος έχει διαφορετική άποψη, τον προκαλώ να απευθυνθεί στο εκλογοδικείο και να κινηθεί νομικά εναντίον μου».

Από την πλευρά της, η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωση της αναφέρει «Η Ελληνική Λύση είχε προειδοποιήσει από το 2019 ότι συγκέντρωση υπερεξουσιών από τη ΝΔ και η πρωτοφανής ασυλία που απολάμβανε η κυβέρνηση από τα ΜΜΕ με τη συνενοχή του ΕΣΡ, άνοιγαν τον δρόμο αλλά και την «όρεξη» σε όσους ταυτίζουν την εξουσία με τον άνομο πλουτισμό. Τα κάθε λογής «ακαταδίωκτα» και οι «ασυλίες» συνέβαλλαν στην αποδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών αλλά και της ίδιας της δικαιοσύνης. Όταν ένα πολίτευμα λειτουργεί χωρίς θεσμικά αντίβαρα, τότε οι «εξουσιαστές» γίνονται ανεξέλεγκτοι και επικίνδυνοι για την δημοκρατία και την κοινωνία. Το «επιτελικό κράτος» της ΝΔ εξελίχθηκε σε μόρφωμα “επιτελικής διαφθοράς”».

