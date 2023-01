Υγεία - Περιβάλλον

Ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική: το μέλλον στις επεμβάσεις καρδιάς

Γράφει ο Αριστοτέλης Πάνος, Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Γ' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Η ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική αποτελεί τη νεότερη εξέλιξη στον τομέα των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων. Συνδυάζει το άριστο χειρουργικό αποτέλεσμα με την απαράμιλλη αισθητική, χωρίς τα μειονεκτήματα της μέσης στερνοτομής, δηλαδή την κλασική διάνοιξη του στέρνου.

Η επέμβαση

Η επέμβαση διενεργείται με ειδικά εργαλεία και τρισδιάστατη κάμερα, που εισάγονται μέσα από μικρές οπές ανάμεσα από τα πλευρά στο δεξιό θώρακα του ασθενή.

Ο χειρουργός εκτελεί την επέμβαση με λεπτομερή ακρίβεια, έχοντας μεγενθυμένη εικόνα της περιοχής στην οποία επεμβαίνει, επιτυγχάνοντας την επιδιόρθωση των βαλβίδων της καρδιάς ή την αντικατάστασή τους.

Πλεονεκτήματα ελάχιστα επεμβατικής καρδιοχειρουργικής

Πολλές μελέτες έχουν πλέον αποδείξει ότι τα αποτελέσματα της ενδοσκοπικής καρδιοχειρουργικής είναι το ίδιο καλά με εκείνα που επιτυγχάνονται με τη διάνοιξη του στέρνου, χωρίς όμως τα μειονεκτήματα της μέσης στερνοτομής.

Συγκεκριμένα:

Μειώνεται ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο

Μειώνονται οι μεταγγίσεις αίματος

Ο ασθενής διατρέχει μικρότερο κίνδυνο λοίμωξης

Μετεγχειρητικά, οι ασθενείς δεν πονούν.

Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι απαράμιλλο, αφού οι τομές είναι πολύ μικρές, ενώ στις γυναίκες γίνονται κάτω από το στήθος και δεν φαίνονται καθόλου.

Εφαρμογές ελάχιστα επεμβατικής καρδιοχειρουργικής

Η ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική σε εξειδικευμένα χέρια επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε bypass, να επιδιορθώσουμε ή να αντικαταστήσουμε τη μιτροειδή βαλβίδα, να αντικαταστήσουμε την αορτική βαλβίδα, να θεραπεύσουμε τη μεσοκολπική επικοινωνία ή ακόμη να αφαιρέσουμε καλοήθεις όγκους της καρδιάς, όπως το μύξωμα ή ακόμη την αφαίρεση του θύμου αδένα.

Τα αποτελέσματα των επεμβάσεων αυτών είναι άριστα και αυτή τη στιγμή ο Δρ Α. Πάνος με την ομάδα του, της Γ’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, συγκαταλέγεται μεταξύ των λίγων ομάδων διεθνώς με εμπειρία πολλών εκατοντάδων επεμβάσεων καρδιάς με αυτή την τεχνική.

Άλλες πάλι παθήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική και χρειάζονται κλασικό χειρουργείο, άλλες δε αντιμετωπίζονται με υβριδικές μεθόδους, δηλαδή την εφαρμογή χειρουργικών και καρδιολογικών επεμβατικών τεχνικών.

Εδώ έρχεται να επέμβει η έννοια του Heart Team, μιας ομάδας επιστημόνων που ασχολούνται με τις παθήσεις της καρδιάς, η οποία θα συζητήσει το συγκεκριμένο πρόβλημα του ασθενούς για να μπορέσει να του προτείνει εξατομικευμένα την καλύτερη και πλέον ενδεδειγμένη θεραπεία.

Τελευταία δε, διενεργήθηκε στο ΥΓΕΙΑ, με απόλυτη επιτυχία, πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα, επέμβαση ενδοσκοπικής επιδιόρθωσης σπάνιας συγγενούς ανωμαλίας του Ebstein, σε ενήλικα ασθενή.

Το ιατρικό επιτελείο της Γ’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, με επικεφαλής τον Δρ. Αριστοτέλη Πάνο, τη βοήθεια του Δρ. Κυριάκου Μπέλλου, Αναπλ. Διευθυντή Γ’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, του Αναισθησιολόγου, Συνεργάτη της Κλινικής, κ. Σίλβιο Βλάντ, καθώς και τη συνδρομή του διευθυντή της μονάδας εντατικής θεραπείας, Εντατικολόγου, Ηλία Ανδριανάκη, ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την επέμβαση πλήρως ενδοσκοπικά, χωρίς τη μέση στερνοτομή και η ασθενής έλαβε εξιτήριο την 6η μετεγχειρητική ημέρα σε άριστη κατάσταση.

Η ανωμαλία του Ebstein, είναι μια συγγενής καρδιακή παθολογία η οποία στην ατελή της μορφή συνδυάζει τη σοβαρή ανεπάρκεια τριγλώχινας βαλβίδας, λόγω εκτόπισης του ελεύθερου χείλους της διαφραγματικής και οπίσθιας γλωχίνας της τριγλώχινας προς την κατεύθυνση της κορυφής της καρδιάς, έτσι ώστε ο δεξιός κόλπος να εμφανίζεται μεγαλύτερος και η δεξιά κοιλία μικρότερη και παρουσία μεσοκολπικής επικοινωνίας, με αποτέλεσμα να οδηγεί στην καρδιακή ανεπάρκεια στην περίπτωση που παραμεληθεί.

Κατά την επέμβαση, η χειρουργική ομάδα κατάφερε να επιδιορθώσει πλήρως και ενδοσκοπικά την τριγλώχινα βαλβίδα με μετατόπιση των γλωχίνων στο σωστό επίπεδο, με αποκλεισμό του ενδιάμεσου χώρου μεταξύ δεξιού κόλπου και δεξιάς κοιλίας, και με σύγκλιση της μεσοκολπικής επικοινωνίας.

Το 2008, ο Δρ Α. Πάνος και η ιατρική ομάδα της Γ' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ πραγματοποίησε την πρώτη στη χώρα μας, επέμβαση επιδιόρθωσης μιτροειδούς βαλβίδας με το ρομποτικό σύστημα Da Vinci, καθώς και τις πρώτες ενδοσκοπικές βίντεο-υποβοηθούμενες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις στη χώρα μας, στο ΥΓΕΙΑ. Έκτοτε έχουν ακολουθήσει εκατοντάδες τέτοιες επεμβάσεις με μεγάλη επιτυχία και απήχηση στους ασθενείς. Παράλληλα, η Γ’ Καρδιοχειρουργική Κλινική του ΥΓΕΙΑ, αναλαμβάνει από το 2016 την εκπαίδευση και εξοικείωση Ευρωπαίων Καρδιοχειρουργών και των ομάδων τους, στις πρωτοποριακές τεχνικές της ενδοσκοπικής καρδιοχειρουργικής. Ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός του ΥΓΕΙΑ, καθώς και η άρτια εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου, αποτελούν βασικούς συντελεστές επιτυχίας του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος.

















