Έριξε νερό σε άστεγη επειδή κάθισε απέναντι από το μαγαζί του! (βίντεο)

To βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου και προκάλεσε οργή και θλίψη σε πλήθος πολιτών.

(εικόνα αρχειου)

Παγκόσμια θλίψη και οργή έχει προκαλέσει το βίντεο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου και αποτυπώνει ιδιοκτήτη γκαλερί να καταβρέχει με λάστιχο κήπου άστεγη γυναίκα, ενοχλημένος γιατί την είδε να κάθεται απ' έξω από την επιχείρηση του.Το γεγονός αναμφίβολα εγείρει προβληματισμό σχετικά με την αντιμετώπιση που τυγχάνουν οι άστεγοι στο Σαν Φρανσίσκο, σημειώνει ο Guardian.Ο Collier Gwin, ιδιοκτήτης της γκαλερί Foster Gwin στο κέντρο του Σαν Φρανσίσκο, παραδέχτηκε στην San Francisco Chronicle ότι έριξε νερό στην άστεγη γυναίκα που καθόταν στο πεζοδρόμιο μπροστά από την επιχείρησή του.





Το βίντεο τραβήχτηκε το πρωί της Δευτέρας από ιδιοκτήτη ενός κοντινού αρτοποιείου. Δείχνει τον Gwin να ρίχνει νερό στη γυναίκα, η οποία φωνάζει έκπληκτη. Με ήρεμη φωνή, ο Gwin της λέει στη συνέχεια, “Απλώς κουνήσου”, πριν την καταβρέξει και πάλι. Ο Guardian δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την ταυτότητα του θύματος.Οπως αποτυπώνεται στο βίντεο είναι μια μαύρη κυριά, που σύμφωνα με ιδιοκτήτες τοπικών επιχειρήσεων στη γειτονιά, έχει εμφανιστεί και στο παρελθόν στην περιοχή.

Ο Gwin δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Guardian για σχολιασμό.Σε συνέντευξή του στην Chronicle πάντως δεν εξέφρασε τύψεις, λέγοντας: «Λυπάμαι μόνο που… ο τρόπος μου να τη βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ δεν έχει αποτέλεσμα».«Είναι πραγματικά σκληρό και ψυχρό. Και πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που είδαν το βίντεο συγκλονίστηκαν από τη σκληρότητα και την έλλειψη αντίληψης της πράξης του», δήλωσε η Jennifer Friedenbach, εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης για τους άστεγους Coalition on Homelessness.

Από την πλευρά της, η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο επιβεβαίωσε ότι απάντησε σε κλήση για το περιστατικό τη Δευτέρα. «Οι αξιωματικοί πήραν καταθέσεις και από τις δύο πλευρές που αρνήθηκαν περαιτέρω αστυνομικές ενέργειες εκείνη τη στιγμή», είπε ένας εκπρόσωπος του τμήματος.

Πηγή: Guardian

